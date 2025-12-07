În ziua votului, un nou sondaj de opinie este anunțat pentru diseară. Rezultatele exit-poll la alegerile pentru Primăria Capitalei, prezentate în această seară pe HotNews

Proces electoral pentru alegerea primarului general al capitalei la o secție de votare din București, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Institutul de sondare a opiniei INSCOP Research va realiza un sondaj de opinie telefonic în ziua votului pentru Primăria Capitalei, a anunțat compania. Sondajul are loc cu sprijinul informat.ro.

Primele date ale alegerilor pentru Primăria Capitalei vor fi anunțate la ora 21.00, când vor fi publicate primele rezultatele exit-poll. În acest sens, cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal (BEM).

Cele cinci case de sondare care fac exit poll la alegerile din București sunt CURS-Avangarde (deținute de fostul jurnalist Iosif Buble, respectiv de sociologul Marius Pieleanu), acreditate de BEM. Acestea vor avea un exit-poll comun. Urmează apoi The Center for International Reserch and Analyses (CIRA) – deținut de sociologul și comentatorul politic Vladimir Ionaș, conform termene.ro. În trecut, 20% din acțiuni le-a deținut și sociologul Marius Pieleanu, însă el a părăsit firma între timp.

Pe listă mai apare IIC Bio-Trade Consulting SRL – deținută de Ionița Stanca, cu sediul în Maramureș. Obiectul de activitate al firmei este „comerț cu amanuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”, conform termene.ro. La coduri CAEN secundare figurează „cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste”.

În cele din urmă, un exit-poll va face și ARA Public Opinion SRL – deținută de Laurențiu Andrei Vasile, fostul ginere al fondatorului trustului Intact, Dan Voiculescu. El are 85% din acțiuni. De altfel, Laurențiu Andrei Vasile figurează și ca administrator la firma „Antena 3 S.A.”.

INSCOP Research face sondaj, nu exit-poll

Rezultatele cercetării sociologice vor fi prezentate public pentru informat.ro la ora 21:00. Sondajul va fi reprezentativ pentru populația neinstituționalizată care declară că: are domiciliul sau reședința în municipiul București, are vârsta de 18 ani și peste și s-a prezentat la vot. Datele vor fi culese prin interviuri telefonice, cercetarea nefiind un exit-poll, eșantionul și marja de eroare urmând a fi anunțate după încheierea sondajului.

INSCOP Research a realizat, cu ajutorul sondajelor telefonice în ziua votului, cele mai bune estimări ale intenției de vot ale românilor rezidenți pe teritoriul României (fără diaspora) la ultimele alegeri prezidențiale.

Care sunt candidații la alegerile pentru Primăria București