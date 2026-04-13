VIDEO Dansul victoriei la Budapesta. Un politician a devenit viral cu spectacolul făcut pe scenă după înfrângerea lui Viktor Orban

Bucurie mare în tabăra opoziției duminică seară la Budapesta. Partidul condus de Peter Magyar a obținut o victorie consistentă în fața formațiunii conduse de premierul Viktor Orban.

Zeci de mii de oameni au sărbătorit pe străzile Budapestei victoria partidului de opoziție Tisza, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban.

Reușita formațiunii conduse de liderul de opoziție Peter Magyar a fost sărbătorită de politicienii partidului pe scena unde președintele Tisza a ținut discursul victoriei.

Printre cei care s-au remarat a fost Zsolt Hegedűs, al cărui dans după victoria în alegeri a devenit viral pe rețelele de socializare.

Miscările politicianului maghiar în compania colegilor săi pe scena de pe malul Bem au fost imortalizate de jurnalista RTL Noémi Zalavári.

Presa din Ungaria scrie că Zsolt Hegedűs va fi cel mai probabil viitorul ministru al Sănătății. La postarea de pe Instagram a jurnalistei care a publicat imaginile a comentat și fostul model Zita Görög.

„Măcar pare sănătos”, a scris Görög, însoțind mesajul de un emoji râzând și unul cu flacără, referindu-se la responsabilul pentru politica de sănătate al Partidului Tisza, fiind una dintre figurile cheie din echipa lui Peter Magyar, potrivit Index.

Zsolt Hegedűs este chirurg ortoped și cel care a elaborat proiectul Ministerului Sănătății al partidului Tisza, potrivit revistei Heti Világgazdaság.

Într-un interviu pentru presa maghiară, Hegedűs a promis mai multă libertate de acțiune pentru directorii de spitale, libertatea de exprimare pentru medici, mai multe fonduri pentru sectorul medical și o îngrijire mai eficientă pentru pacienți.