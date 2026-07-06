Rezultate BAC 2026: Corectarea lucrărilor s-a încheiat. Mesajul ministrului Educației cu puțin timp înainte de afișarea notelor

Toate lucrările pentru examenul național de Bacalaureat 2026 au fost corectate, a anunțat luni seară ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian. Ministrul de resort a dat și un indiciu privind rata de promovare.

„Evaluarea lucrărilor pentru examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Datele sunt în curs de transfer către platforma de publicare”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Educației a precizat că urmează verificările finale și generarea rapoartelor, astfel încât rezultatele să fie publicate „probabil până mâine, la ora 10”.

Calendarul oficial prevede publicarea rezultatelor până la ora 12:00. La Evaluarea Națională din acest an, notele au fost afișate înainte de termenul-limită din calendar, după ce ministrul Educației anunțase că evaluarea lucrărilor era aproape finalizată.

„P.S. Trenul promovării circulă cu aceeași viteză ca anul trecut, dar și-a mărit capacitatea”, și-a încheiat Dimian mesajul.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media celor trei probe trebuie să fie de cel puțin 6.

Mesaj pentru absolvenții de liceu

Mihai Dimian a transmis luni și un mesaj absolvenților, în care s-a adresat atât celor care vor promova examenul, cât și celor care nu vor obține media necesară.

„Pentru mulți dintre voi va fi un moment de bucurie. Alegeți cu înțelepciune calea pe care o veți urma, în funcție de ceea ce vă pasionează și de ceea ce vă doriți să deveniți, nu doar de ceea ce pare mai ușor”, a scris ministrul, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Totodată, Mihai Dimian a transmis un mesaj și elevilor care nu vor promova examenul în sesiunea de vară:

„Celor care nu reușesc să promoveze, le transmit un mesaj simplu: NU RENUNȚAȚI! Nu vă aflați la un capăt de drum. Bacalaureatul are și o sesiune de toamnă și veți avea o nouă șansă. Folosiți săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieți-vă la sesiunea din august și reveniți cu încredere. Un rezultat nu vă definește, însă perseverența vă poate defini viitorul! Mult succes tuturor!”