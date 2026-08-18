Rezultate BAC 2026, sesiunea de toamnă. Model de contestație. Când se depun cererile pentru recorectarea lucrărilor

Rezultatele inițiale la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate marți. Candidații nemulțumiți de notele obținute la Bacalaureatul de toamnă 2026 pot depune contestații începând de astăzi și până în 20 august. Rezultatele finale la BAC 2026, sesiunea de toamnă, după recorectarea lucrărilor contestate, vor fi publicate pe 24 august.

Rata de promovare la BAC 2026, sesiunea de toamnă, a fost de 33,8%, în creștere cu peste 5% față de anul trecut, a anunțat, marți, Ministerul Educației.

Potrivit ministerului, la această sesiune s-a înregistrat cea mai mare rată de succes în actualul format de organizare a examenului de Bacalaureat.

Numărul total de candidați promovați la BAC 2026, sesiunea de toamnă, este de 9.623, dintre care 6.700 din promoția curentă, ceea ce înseamnă o rată de reușită de 34,9%, iar 2.923 sunt absolvenți de liceu din promoțiile anterioare, rata de reușită fiind de 31,6%.

Rata de participare a fost de 85,1% – s-au prezentat 28.481 de candidați din totalul celor 33.455 înscriși la BAC 2026, sesiunea de toamnă.

Când se depun contestațiile la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Lucrările pot fi vizualizate și se pot depune contestații, inclusiv online, marți în intervalul orar 14:00 – 18:00, precum și în 19 și 20 august.

Programul exact pentru depunerea cererilor, în cele trei zile, este comunicat candidaților de către centrele de examen și inspectoratele școlare.

În București, potrivit programului publicat de Inspectoratul Școlar, contestațiile pot fi depuse în:

18 august – între orele 17:00 și 18:00;

19 august – între orele 9:00 și 17:00;

20 august – între orele 9:00 și 17:00.

Cum se depune contestația la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Cererea de contestație poate fi depusă fizic, la centrul de examen, sau poate fi transmisă online, la adresa de e-mail comunicată de centrul de examen.

În cazul contestațiilor transmise electronic, candidații trebuie să trimită și o copie a actului de identitate.

Candidatul completează și semnează și o declarație prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota obținută după soluționarea contestației poate fi diferită de cea inițială.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. Vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

Model cerere de contestație la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

În cererea de contestație, candidatul completează datele de identificare și informațiile referitoare la proba sau probele pentru care solicită reevaluarea lucrării la BAC 2026, sesiunea de toamnă.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20-21 august, iar rezultatele finale la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova examenul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.