Rezultate BAC 2026. Toate lucrările la Română au fost deja corectate. Care e stadiul la celelalte materii / Cine decide dacă rezultatele apar mai devreme

Rezultatele la BAC 2026 vor fi afișate, potrivit calendarului oficial, pe 7 iulie, până la ora 12:00. Ministrul Educației a prezentat de sâmbătă care este stadiul corectării lucrărilor de la examenul de BAC. Toate sunt aproape finalizate. Nu a venit și un anunț oficial dacă rezultatele vor fi afișate mai devreme, la fel cum s-a întâmplat și la Evaluare Națională.

Calendarul oficial prevede afișarea rezultatelor la BAC 2026 până la ora 12:00, pe 7 iulie. La Evaluarea Națională 2026, rezultatele au fost publicate înainte de termenul-limită prevăzut în calendar, după ce ministrul Educației anunțase că evaluarea lucrărilor era aproape finalizată.

În cazul examenului de Bacalaureat, Ministerul Educației nu a anunțat până în prezent o modificare a orei de publicare a rezultatelor. HotNews a întrebat Ministerul Educației dacă sunt șanse ca rezultatele la BAC 2026 să fie publicate astăzi, iar reprezentanții instituției au transmis că decizia este la ministrul Mihai Diminan.

Rezultatele de la Bacalaureat 2026 vor putea fi urmărite în timp real și pe HotNews, imediat după publicarea oficială de către Ministerul Educației.

Evaluarea lucrărilor este aproape finalizată

Sâmbătă, 4 iulie, ministrul Educației, Mihai Dimian, a prezentat stadiul evaluării lucrărilor de la Bacalaureat 2026.

Potrivit datelor publicate de acesta:

Limba și literatura română – 100% dintre lucrări au fost evaluate;

dintre lucrări au fost evaluate; Matematică / Istorie – 99,9% , cu 208 evaluări rămase;

, cu rămase; Proba la alegere a profilului și specializării – 99,2% , cu 1.980 de evaluări rămase;

, cu rămase; Limba și literatura maternă – 78,1%, cu 3.176 de evaluări rămase.

În paralel, continuă și recorectarea lucrărilor contestate la Evaluarea Națională, a mai spus ministrul, într-o postare pe Facebook.

Unde se afișează rezultatele la BAC 2026

Rezultatele vor putea fi consultate:

pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro;

la avizierele centrelor de examen.

Notele sunt publicate în format anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de fiecare candidat.

Ce urmează după afișarea notelor

După publicarea rezultatelor inițiale, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor înainte de a decide dacă depun contestație.

Calendarul este următorul: