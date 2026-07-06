Rezultate Bacalaureat 2026. Mesajul ministrului Educației pentru absolvenții de liceu

Rezultatele examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi afișate până marți, 7 iulie, la ora 12:00. Înainte de publicarea notelor, ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis un mesaj absolvenților, în care s-a adresat atât celor care vor promova examenul, cât și celor care nu vor obține media necesară.

„Până mâine, la ora 12:00, vor fi afișate rezultatele examenului național de Bacalaureat. Pentru mulți dintre voi va fi un moment de bucurie. Alegeți cu înțelepciune calea pe care o veți urma, în funcție de ceea ce vă pasionează și de ceea ce vă doriți să deveniți, nu doar de ceea ce pare mai ușor”, a scris ministrul, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Totodată, Mihai Dimian a transmis un mesaj și elevilor care nu vor promova examenul în sesiunea de vară:

„Celor care nu reușesc să promoveze, le transmit un mesaj simplu: NU RENUNȚAȚI! Nu vă aflați la un capăt de drum. Bacalaureatul are și o sesiune de toamnă și veți avea o nouă șansă. Folosiți săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieți-vă la sesiunea din august și reveniți cu încredere. Un rezultat nu vă definește, însă perseverența vă poate defini viitorul! Mult succes tuturor!”

Elevii nemulțumiți de rezultatele de la BAC 2026 pot face contestații

Notele vor fi disponibile atât în centrele de examen, cât și online, în format anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați.

După afișarea rezultatelor, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații, conform calendarului oficial al examenului.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Cum se depun contestațiile la BAC 2026

Candidații care doresc să conteste notele obținute la examenul de Bacalaureat 2026 pot solicita mai întâi vizualizarea lucrărilor scrise, înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Procedura este prevăzută de Ministerul Educației și se aplică pentru al doilea an consecutiv.

Programul este următorul:

7 iulie, între orele 14:00 și 17:00 – se depun cererile pentru vizualizarea lucrărilor;

– se depun cererile pentru vizualizarea lucrărilor; 7 iulie, între orele 17:00 și 18:00 – candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații;

– candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații; 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00 – continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, potrivit programului afișat de fiecare centru de examen și de inspectoratele școlare.

Potrivit procedurii, cererea de vizualizare poate fi depusă la centrul de examen sau transmisă prin e-mail, la adresa comunicată de unitatea de învățământ. Vizualizarea lucrării nu obligă candidatul să depună ulterior o contestație, iar un candidat poate depune contestație chiar dacă nu a solicitat anterior să își vadă lucrarea.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Când are loc sesiunea de toamnă a examenului de BAC 2026

Conform calendarului oficial al Ministerului Educației, sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 14 iulie – 24 august 2026.

Calendar BAC 2026 – sesiunea de toamnă