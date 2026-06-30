Rezultate Evaluare Națională 2026. Doar 7 medii de 10 în toată țara. Anul trecut au fost 85

Rezultatele la Simulare la Evaluare Națională 2026 sunt afișate astăzi Foto: Dreamstime

Șapte elevi au reuștit să obțină media 10 la Evaluarea Națională de anul acesta, o scădere drastică față de anul trecut când au fost 85 de note maxime. Ministerul Educației a publicat marți după-amiază rezultatele la Evaluarea Națională.

Trei elevi din București și câte unul din Gorj, Iași, Prahova și Mureș au reușit performanța să ia nota maximă atât la proba de Limba și literatura română, cât și la cea de Matematică.

Cei din Capitală sunt elevi la Şcoala Gimnazială „I. G. Duca”, Școala Gimnazială „Leonardo Da Vinci” și Şcoala Gimnazială nr. 142.

Ceilalți patru sunt învață la Școala Gimnazială „Al. Ștefulescu” din Târgu Jiu, Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești, Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” din Târgu Mureș,

Anul trecut, după contestații, numărul notelor de 10 din întreaga țară a fost 85, în cereștere față de anul anterior când au fost 74 de note maxime.

Examenul de Evaluare Națională 2026 a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) 113.192 de elevi (79%).

Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă 8 elevi (lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei), potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.

După afișarea rezultatelor, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații. Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 vor fi publicate pe 8 iulie.