Rezultate Evaluarea Națională 2026. Când sunt afișate notele obținute de elevi / Au trei zile la dispoziție pentru contestații

Elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 vor afla primele rezultate pe 1 iulie. În aceeași zi începe și perioada în care candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii au la dispoziție trei zile pentru contestarea notelor, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate miercuri, 1 iulie, până la ora 12:00. Notele vor fi publicate atât în centrele de examen, cât și online, pe baza codurilor individuale primite de elevi, la fel ca în anii anteriori.

După afișarea rezultatelor, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot decide dacă depun sau nu contestație.

Elevii au trei zile pentru contestații

Procesul de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor se desfășoară în perioada 1-3 iulie 2026.

Calendarul la Evaluarea Națională 2026 este următorul:

1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între orele 14:00 și 18:00;

– afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între orele 14:00 și 18:00; 2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 4-7 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor;

– soluționarea contestațiilor; 8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Evaluarea Națională 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a se încheie joi, 26 iunie, cu proba la Limba și literatura maternă pentru elevii care aparțin minorităților naționale.