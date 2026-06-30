Contestații Evaluare Națională 2026. Când pot fi depuse de către elevii de clasa a VIII-a. Model de cerere contestație Evaluare Națională

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate marți seară, mai devreme cu o zi, de către Ministerul Educației. Elevii de clasa a VIII-a nemulțumiți de notele obținute vor putea depune contestații timp de trei zile, în perioada 1-3 iulie. Înainte de a solicita recorectarea lucrării, candidații au posibilitatea să își vizualizeze tezele. În articol, modelul de cerere de contestație, dar și cel pentru vizualizarea lucrării.

Luni, 22 iunie, elevii de clasa a VIII-a au susținut prima probă scrisă la Evaluarea Națională 2026, cea de la Limba Română. Miercuri, 24 iunie, elevii au susținut a doua probă scrisă, cea la Matematică.

Rezultatele inițiale la Evaluare Națională 2026 au fost afișate marți seară.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în data de 1 iulie, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, conform Ministerului Educației.

Când pot fi depuse contestațiile la Evaluarea Națională 2026

1 iulie 2026, între orele 14:00 și 18:00 – depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 4-7 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor;

– soluționarea contestațiilor; 8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Cum își pot vedea elevii lucrările la Evaluare Națională 2026

Pentru a vizualiza lucrarea, elevii trebuie să depună o cerere în ziua afișării rezultatelor. Cererea poate fi transmisă la centrul de examen sau prin e-mail, la adresa comunicată de unitatea de învățământ.

În cazul elevilor minori, vizualizarea lucrării se face în prezența unui părinte sau a unui reprezentant legal.

Ministerul Educației precizează că vizualizarea lucrării nu obligă elevul să depună o contestație. De asemenea, depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării.

Model de cerere pentru vizualizarea lucrării:

Model declarație de confirmare a vizualizării lucrării de la Evaluarea Națională 2026

Cum arată cererea pentru contestație la Evaluare Națională 2026

Pentru depunerea contestației, candidații trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota acordată după recorectarea lucrării poate fi mai mare sau mai mică decât nota inițială.

În cazul candidaților minori, documentul trebuie semnat și de părinte sau de reprezentantul legal.

Modelul de cerere pentru depunerea contestației poate fi descărcat de mai jos și va fi disponibil și la centrele de examen: