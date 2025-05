Rezultate exit-poll alegeri prezidențiale 2025, turul 2. Pentru ce au spus românii că au votat, la ieșirea de la urne

Peste 3,6 milioane de români au votat deja în România, până la ora 12:00, în al doilea tur al alegerilor prezidențiale 2025. HotNews a vorbit cu alegători din București, veniți la urne încă de la deschiderea secțiilor. „Trebuie să fim liberi să ne alegem soarta, nu să ne spună alții ce să facem cu viața noastră. Este foarte simplu: vrei Europa sau vrei Rusia? Dintre astea două ai de ales”, a spus unul dintre ei.

Până la ora 12.00, la alegeri prezidențiale 2025, tuul 2, au votat 21.93% dintre bucureștenii cu drept de vot, față de 16,78% la primul tur al acestor alegeri.

Votanții cu care HotNews a stat de vorbă, duminică, la două secții de votare din Sectorul 3 au spus că au votat pentru „mai bine”: pentru drumul european și democrație sau pentru o schimbare față de actuala clasă politică.

„Să putem să trăim și noi mai bine, nu de pe azi pe mâine”

Eugenia, o femeie în vârstă de 57 de ani, spune că a votat pentru locuri de muncă mai multe și mai bune și pentru „un trai mai bun”:

„Pentru binele României, pentru binele tuturor, să avem un trai mai bun. Cu salarii, cu pensii, pentru bolnavi, pentru persoane cu dizabilități, să fie un trai mai bun, să putem să trăim și noi mai bine, nu de pe azi pe mâine. Să avem serviciu, să avem unde munci. Indiferent cine iese că nu zic «îl votez pe ală», votăm să fim mai buni, să fie o țară mai bună. Până acum nu am trăit bine. Copiii noștri să aibă ce să muncească, să nu stea acasă sau să meargă pe stradă să dea în cap la lume”.

Alături de Eugenia la vot a fost și o doamnă în vârstă de 57 de ani, care a fost de acord cu răspunsul dat de Eugenia și care a completat că e important ca românii să meargă astăzi la vot: „Să fie bine… Până acum, ce a făcut (n.red.: Guvernul)? S-a băgat dator și uite… E rău fără serviciu. E important să mergem la vot, bineînțeles”.

„Am votat pentru mai bine. Să se schimbe toate cele rele de aici din țară, poate dă Dumnezeu și va fi mai bine”, ne-a răspuns Maria, în vârstă de 64 de ani.

„Este foarte simplu: vrei Europa sau vrei Rusia”

Zoltan a spus că a avut o alegere simplă de făcut astăzi la vot: „Este un singur gând: pentru democrație, pentru exprimare liberă. Nu concep ca în România, în momentul de față, să fie un fel de dictatură, în niciun caz. Trebuie să fim liberi să ne alegem soarta, nu să ne spună alții ce să facem cu viața noastră. Este foarte simplu: vrei Europa sau vrei Rusia? Dintre astea două ai de ales”.

Denis, un tânăr în vârstă de 26 de ani, a venit încă de dimineață la secția de votare cu o „singură opțiune de vot”: „Am votat la fel ca de fiecare dată de când am drept de vot. Cu cea mai bună opțiune pentru mine și ceea ce cred eu că înseamnă dezvoltare. Vreau să rămânem în relații bune cu Europa, să pot călători în continuare, să beneficiez de drepturi europene. Pentru asta, astăzi am avut o singură opțiune de vot, nici n-am stat pe gânduri”.

Și Adrian, un bucureștean în vârstă de 50 de ani, ne-a răspuns că a votat pentru un parcurs ca până acum: „Am votat în dimineața aceasta pentru democrație, pentru libertate, pentru pace, pentru o Românie așa cum a fost ea până acum”.

„E mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu”

George, un pensionar în vârstă de 70 de ani, a spus că a votat astăzi pentru o schimbare a liderilor politici de la conducerea țării

„Am votat pentru schimbare. Cel care va fi președinte, împreună cu Guvernul pe care îl va forma, să se întoarcă cu privirea și către popor, pentru că poporul este chinuit, asuprit, e mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu. Mă refer la grija pe care o au (n.red.: politicienii) față de noi, de oameni. Trei sferturi din populația țării o duce rău.

E dezbinarea asta care s-a creat printre oameni, partenerii se ceartă. S-a ajuns aici din cauza politicienilor și neajunsurile oamenilor. Pe guvernanții care au fost în ultimii ani, foarte mulți prim-miniștrii, multe guverne, aceiași oameni tot timpul. Noul președinte să aplece așa ochii către popor, împreună cu guvernul, și să vadă unde s-a greșit”, ne-a spus George.

Monica, în vârstă de 58 de ani, spune că a votat astăzi cu gândul la copiii ei și la viitor: „Am votat astăzi pro-Europa. Mi se pare normal să votez așa. Am și eu copii, nu vreau să ne întoarcem în comunism, în care am trăit, vreau să mergem înainte. Asta mi se pare cea mai bună cale de a merge înainte: votând pro-Europa. Nu vrem să ieșim din UE, nu vrem să ne aliem cu rușii. Am copii și îmi pasă de viitorul lor și am votat pentru ei, să ne fie nouă mai bine. Nu ne trebuie în fruntea țării golani”.

Toate statisticile în timp real despre al doilea tur al alegerilor prezidențiale 2025 le puteți urmări pe HotNews.