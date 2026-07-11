Rezultate finale la BAC 2026. Când se afișează notele după contestații. Anunț al ministrului Educației

Reevaluarea lucrările candidaților la BAC 2026 care au făcut contestații este aproape finalizată, însă rezultatele finale la Bacalaureat vor fi publicate luni, așa cum prevede calendarul, spune ministrul Educației, Mihai Dimian.

„99,99% – au mai rămas 87 evaluări, toate la limba și literatura română”, a scris Dimian pe Facebook.

Întrebat, pe Facebook, dacă rezultatele finale la BAC 2026 vor fi publicate mai devreme, el a răspuns: „Noi încercăm să finalizăm evaluarea astăzi, sau să râmănă pentru luni dimineața doar câteva lucrări (acum mai sunt 87 de evaluări de făcut, fiind la 99,9%). Însă operațiunile ulterioare țin de firma care gestionează platforma de publicare a rezultatelor și ea nu cred că va lucra duminica. Deci rămâne pe luni dimineața, când se vor face și verificările rapoartelor generate de platformă”.

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 vor fi publicate de Ministerul Educației pe site-ul bacalaureat.edu.ro și vor fi disponibile și pe HotNews.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 au fost publicate în 7 iulie. Rata de promovare la BAC 2026 – înainte de contestații – este de 74,8%, foarte apropiată de cea de anul trecut, înainte de contestații, de 74,3%.

Candidații care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau care nu s-au putut prezenta la probe mai au o șansă în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Probele scrise se vor desfășura în perioada 10–13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august, după soluționarea contestațiilor.