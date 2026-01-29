LOTO: Noi trageri la LOTO 6/49 joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,7 milioane de euro la categoria I

Joi, 29 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 25 ianuarie, Loteria Romana a acordat 37.199 de castiguri in valoare totala de peste 3,27 milioane de lei.

Rezultatele la LOTO de joi, 29 ianuarie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 29 ianuarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 17.300 de lei.

Câștiguri acordate duminică

La tragerea Joker de duminica, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din localitatea Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta.

La tragerea Noroc de duminica, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.