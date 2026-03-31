Rezultate Simulare BAC 2026. Când își vor afla notele elevii de clasa a XII-a

Elevii de clasa a XII-a au susținut Simularea examenului de Bacalaureat 2026, probele scrise, în perioada 23 – 26 martie. Rezultatele la Simulare BAC 2026 vor fi comunicate în 3 aprilie.

Notele de la simulare BAC 2026 sunt comunicate individual, fără afișare publică, vineri, 3 aprilie. Acestea nu se trec automat în catalog. Notele la simulare BAC 2026 pot fi trecute în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui. Rezultatele la Simulare BAC 2026 sunt analizate la nivel de școală.

Simularea la BAC 2026 a fost organizată în condiții de examen, la: Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), proba la alegere a profilului și specializării și Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Calendar Bacalaureat 2026

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie.

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen.

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie. Rezultatele finale la BAC 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.