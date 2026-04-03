În ziua în care erau așteptate rezultatele la Simulare BAC 2026, Ministerul Educației transmite că notele sunt anunțate în vacanța de Paște

Rezultatele de la Simulare la BAC 2026 urmau să fie anunțate astăzi, conform calendarului oficial. Profesorii urmau să le comunice la clase, după ce notele erau transmise către școli de la Inspectoratele Școlare. Termenul a fost însă prelungit cu o săptămână, până pe 9 aprilie, adică când elevii sunt în vacanța de Paște, care a început astăzi.

Explicația oficială oferită de Ministerul Educației

Ministerul Educației a anunțat, într-un comunicat că au fost evaluate „96.88% dintre lucrări”, precum și că numărul lucrărilor este mai mare decât în 2025 – cu aproximativ 11%, iar perioada alocată evaluării a fost mai scurtă.

Astfel, Ministerul educației anunță că „a decis extinderea perioadei pentru comunicarea rezultatelor până pe 9 aprilie”.

Termenul de afișare al rezultatelor, prelungit

Ministerul Educației a prelungit cu o săptămână, până pe 9 aprilie, termenul de afișare al rezultatelor de la simularea Bacalaureatului 2026, printr-un ordin de ministru publicat vineri, 3 aprilie în Monitorul Oficial, scrie Edupedu.

Rezultele de la simulare de la BAC 2026 ar fi trebuit să fie trimise astăzi, potrivit calendarului oficial.

Rezultatele la Simulare BAC 2026 au fost transmise, după ora 14.00, către inspectoratele școlare, urmând ca apoi să ajungă în școli, a scris Edupedu.

Publicația subliniază că unele lucrări erau încă la corectare, vineri dimineață. Numărul celor care au participat la simularea de BAC este cu 14% mai mulți comparativ cu anul trecut.

Rezultate Simulare BAC 2026

Notele de la simulare BAC 2026 sunt comunicate individual, fără afișare publică, astăzi, 3 aprilie.

Elevii își vor afla notele prin platforma online a Ministerului Educației. Rezultatele vor fi anonimizate și le vor afla prin intermediul codului unic de elev, primit de fiecare înainte de susținerea probelor.

Acestea nu se trec automat în catalog. Notele la simulare BAC 2026 pot fi trecute în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui. Rezultatele la Simulare BAC 2026 sunt analizate la nivel de școală.

Simularea la BAC 2026 a fost organizată în condiții de examen, la: Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), proba la alegere a profilului și specializării și Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Calendar Bacalaureat 2026

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie.

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen.

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie. Rezultatele finale la BAC 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.