Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a își află astăzi notele

Elevii de clasa a VIII-a care au susținut simularea Evaluării Naționale 2026 vor afla luni rezultatele. Notele nu se afișează public, ci sunt comunicate elevilor de către școli.

Elevii de clasa a VIII-a au participat la Simulare Evaluare Națională 2026 în perioada 16-18 martie. Probele au fost susținute în condiții similare examenului la: Limba și literatura română, Matematică și Limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

Din cei peste 173.000 de elevi de clasa a VIII-a din România, la Simulare Evaluare Națională 2026 au participat 145.200 de elevi la proba la Română și 144.3000 la proba la Matematică, potivit Ministerului Educației.

Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026

Rezultatele la Simulare Evaluare Națională 2026 vor fi anunțate luni, 30 martie. Notele obtinute de elevii de clasa a VIII-a la Simulare Evaluare Națională 2026 nu sunt afișate şi nu sunt făcute publice.

Comunicarea rezultatelor se face individual.

Conform procedurii, notele obținute la Simulare Evaluare Națională 2026 pot fi trecute în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui.

„Fiecare unitate de învăţământ analizează rezultatele la simulările naţionale pentru elevii pe care îi şcolarizează şi elaborează un raport pe care il transmite inspectoratului şcolar. Raportul include un plan de actiune care cuprinde măsurile de remediere în cazul în care acest fapt se impune. (…)

Unitățile de învăţământ care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul şcolar, în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare ale elevilor”, conform procedurii stabilite de Ministerul Educației.

Calendar Evaluare Națională 2026

Examenul de Evaluare Națională 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie: