Rezultatele alegerilor din Bulgaria. Coaliția pro-rusului Rumen Radev, pe primul loc în exit-polluri, la mare distanță de fostul premier Boiko Borisov

Fostul președinte Rumen Radev ajunge la sediul partidului său, după închiderea urnelor la alegerile parlamentare din Bulgaria. Foto: Dimitar Kyosemarliev / AFP / Profimedia

Bulgaria Progresistă, coaliție de trei partide condusă de fostul președinte Rumen Radev, a fost creditată cu un avans semnificativ în alegerile parlamentare anticipate de duminică, potrivit exit-pollurilor realizate de mai multe agenții sociologice citate de Mediapool.

Pe locul al doilea se află partidul GERB. Ultima dată când partidul fostului premier Boiko Borisov, , aflat la putere timp detimp de aproape doisprezece ani a înregistrat un rezultat similar a fost la prima sa participare la alegerile parlamentare, în 2009.

Acum însă, GERB ar putea înregistra o pierdere istorică, în jur de 14–16% (față de o estimare inițială de cel puțin 19–20%).

Potrivit unor date, formațiunea este la egalitate cu formațiunea Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată , al cărei scor, de aproximativ 14%, pare peste așteptări.

Partidul DPS–Renașterea, asociat cu mogulul Delian Peevski, sancționat de SUA și Marea Britanie, se situează pe locul al patrulea, cu aproximativ 8%.

Partidul Renașterea este creditat cu circa 5%, însă alte date indică faptul că ar putea rămâne sub pragul parlamentar.

În cazul BSP – Stânga Unită, rezultatul variază: unele agenții îl plasează peste pragul de 4% necesar intrării în Parlament, în timp ce altele îl indică sub acest nivel.

Prezența la vot este de 43,4%, potrivit datelor Trend, la ora 20:00.

În total, 4.783 de candidați au participat la alegerile parlamentare, reprezentând 14 partide, 10 coaliții și un candidat independent. Potrivit datelor oficiale, 1.440 dintre candidați sunt femei, iar 3.343 sunt bărbați.

Rumen Radev: „Sunt pregătit pentru toate opțiunile”

Șansele ca Rumen Radev să obțină o majoritate independentă de 121 de deputați depind de numărul partidelor care vor intra în Adunarea Națională.

Negocierile vor fi necesare pentru atingerea unei majorități constituționale de 160 de voturi, necesară pentru alegerea Consiliului Superior al Magistraturii – un pas-cheie pentru schimbările promise de Radev și de Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată în ceea ce privește Parchetul și sistemul judiciar.

Rămâne de văzut dacă GERB și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS) – Un Nou Început , care susțin status quo-ul din sistemul judiciar și tolerează situația în care procurorul general interimar ar putea rămâne practic pe termen nelimitat, vor avea împreună mai puțin de 80 de deputați și nu vor putea bloca o reformă promovată de Bulgaria Progresistă, cu sprijinul Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată

Într-un comentariu surprinzător făcut chiar înainte de încheierea urnelor, Rumen Radev a cerut ca rezultatele să fie centralizate, invocând existența unor cozi la secțiile de vot din Madrid și Londra.

„Sper ca eu și Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată să privim în aceeași direcție în ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii. Sunt pregătit pentru toate opțiunile, astfel încât Bulgaria să aibă un guvern funcțional și stabil. Mă aștept ca partidele care au cerut reforme în justiție să și le respecte”, a declarat el, subliniind că va face tot posibilul pentru formarea unui cabinet.

Ce vrea Radev

Bulgaria a organizat duminică a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii cinci ani. Coaliția fostului președinte Rumen Radev, o voce uneori critică la adresa Uniunii Europene, dar favorabilă Rusiei, a fost favorită la victorie.

Cele șapte runde precedente de alegeri nu au oferit stabilitatea politică pe care Bulgaria o caută, iar fragmentarea politică a accentuat incertitudinea, coalițiile prăbușindu-se după perioade scurte petrecute la guvernare.

Radev, șef al statului în perioada 2017-2026, fost general în forțele aeriene bulgare, care și-a părăsit funcția în ianuarie pentru a-și pregăti candidatura în fruntea unei coaliții de centru-stânga, Bulgaria Progresistă.

Membră a zonei euro de la 1 ianuarie, Bulgaria traversează o perioadă de instabilitate politică din 2021, când fostul premier Boiko Borisov, aflat la putere timp de aproape doisprezece ani, a fost obligat să-și părăsească funcția sub presiunea străzii. De atunci, niciun guvern nu a reușit să se mențină la putere mai mult de un an. Noile alegeri au fost declanșate de demisia, la jumătatea lunii decembrie, a unui alt guvern, condus tot de conservatorii din GERB, partidul lui Borisov. Guvernul a fost dărâmat de o serie de manifestații anticorupție de o amploare fără precedent.

Radev, care își propune ca obiectiv principal „eliminarea modelului oligarhic de guvernare” din țară, a susținut deschis protestele anticorupție de la sfârșitul anului 2025.

El este în același timp critic al unor politici UE, al Ucrainei și un politician dornic să asigure reluarea relațiilor cu Rusia.

Critic al politicii energetice verzi a UE, pe care o consideră naivă „într-o lume fără reguli”, și al trimiterii de arme către Ucraina, el a denunțat luna trecută un acord de apărare încheiat pe zece ani cu Kievul.

Anul trecut, el a cerut un referendum privind aderarea Bulgariei la zona euro, considerând că țara nu era pregătită.