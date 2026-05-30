Rezultatele controlului medical al lui Donald Trump. Ce spun medicii despre vânătăile și umflăturile președintelui de 79 de ani

Președintele SUA, Donald Trump, se bucură în continuare de o sănătate excelentă, a declarat medicul său într-o notă publicată vineri de Casa Albă, după controlul medical făcut săptămâna aceasta, care au indicat că liderul american în vârstă de 79 de ani prezintă în continuare „o ușoară umflătură la nivelul picioarelor” și vânătăi „benigne” la mâinim informează Reuters.

„Președintele Trump se bucură în continuare de o sănătate excelentă, demonstrând o funcție cardiacă, pulmonară, neurologică și fizică generală puternică”, a scris doctorul Sean Barbabella în nota de marți, publicată vineri seara târziu, adăugând că Trump este „pe deplin apt să îndeplinească toate atribuțiile de comandant suprem și șef de stat”.

Vizita lui Trump de marți la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, a treia în 13 luni, a fost urmărită cu atenție, întrucât Casa Albă a trebuit, în ultimul an, să ofere detalii despre mai multe dintre problemele de sănătate ale președintelui, după ce fotografiile au dezvăluit, uneori, glezne umflate, vânătăi la mâini și pete pe gât.

La scurt timp după vizită, Trump a declarat că „totul a ieșit perfect.”

Documentul lui Barbabella a menționat „o ușoară umflătură la nivelul picioarelor… cu îmbunătățiri față de anul trecut” și vânătăi persistente la mâini, descrise ca fiind „obișnuite”, „benigne” și „în concordanță cu o iritație minoră a țesuturilor moi legată de strângerile frecvente de mână în contextul utilizării aspirinei pentru prevenirea bolilor cardiovasculare”.

În document nu s-a precizat motivul tratamentului dermatologic din martie la nivelul gâtului președintelui și nu s-a indicat că Trump a fost supus unui alt examen de imagistică prin rezonanță magnetică, așa cum a făcut în octombrie.

Trump, care împlinește 80 de ani în iunie și a fost cea mai în vârstă persoană care a preluat președinția, se prezintă frecvent ca fiind mai energic și mai în formă decât Joe Biden, predecesorul său democrat, care a părăsit funcția anul trecut la vârsta de 82 de ani, după ce a fost pus sub semnul întrebării cu privire la aptitudinile sale pentru această funcție.

Documentul de vineri a precizat că funcția cardiacă generală a președintelui este normală și că „un examen neurologic complet a demonstrat o stare mentală normală”, incluzând screening-uri pentru depresie și anxietate.

„S-a oferit consiliere preventivă, incluzând îndrumări privind dieta, recomandarea de a lua aspirină în doze mici, creșterea activității fizice și continuarea pierderii în greutate”, se arată în documentul semnat de doctorul Sean Barbabella.

Trump are o înălțime de 1,90 m și cântărește 108 kg, se mai precizează în notă.