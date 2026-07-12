Rezultatele finale BAC 2026. Notele de 10. Cum s-a modificat harta mediilor perfecte

Numărul absolvenților care au obținut media 10 la BAC 2026, sesiunea de vară, a crescut de la 45 la 70 după soluționarea contestațiilor, a anunțat duminică Ministerul Educației.

După afișarea rezultatelor finale la BAC 2026, sesiunea de vară, 45 de absolvenți au reușit să obțină media 10 la probele susținute. Numărul acestora a crescut cu 25, după rezolvarea contestațiilor, se arată în comunicatul oficial publicat de Ministerul Educației.

Rezultatele contestațiilor au fost publicate cu o zi mai devreme față de cum era prevăzut în calendarul inițial.

Cele mai multe note de 10 au fost înregistrate la proba obligatorie a profilului, 2.455 la Matematică și 1.377 la Istorie.

Și la proba unde elevii au avut de ales la ce materie să dea examen sunt înregistrate mii de note de 10, anume 3.312. Cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina Logică și argumentare, 886.

La proba de Limba și literatura română 499 de elevi au obținut nota 10, iar la Limba maternă 35 de candidați.

„Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9 – 9,49 (16.704 – promoții cumulate)”, a mai precizat ministerul de resort.

După contestații, spune Ministerul Educației, rata de promovare a crescut cu 2,1% – de la 74,8% la 76,9% – pe ansamblul tuturor promoțiilor. Numărul total al candidaților promovați este 97.020.

Numărul contestațiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 55.454, reprezentând 15,02% din numărul total de lucrări.

Cele mai multe medii de 10, în București

Cele mai multe medii de 10 au fost în București, unde 19 elevi au reușit să obțină notele maxime la toate probele. Urmează județul Prahova, cu 5 medii de 10.