Rezultatele la BAC 2026 au început să fie afișate. În Iași, unii elevi au primit deja notele

Rezultatele la BAC 2026 sunt publicate astăzi, până în ora 10.00, după cum a anunțat ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian. În județul Iași, unii elevi au aflat deja notele, potrivit informațiilor HotNews.

Absolvenții de liceu care au dat examenul la BAC 2026 află astăzi ce note au obținut. Rezultatele u se publică însă nominal, pentru a proteja datele personale.

La începutul examenelor, fiecare candidat a primit un cod individual unic la prima probă, pe care îl folosește astăzi pentru a-și verifica rezultatele.

Rezultatele la BAC 2026 se anunță astfel:

La centrele de examen. Notele se afișează fizic pe panourile din școlile unde s-au susținut probele. Este varianta tradițională și cea mai rapidă pentru mulți absolvenți de liceu.

Online, pe pe platforma dedicată a Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro.

Prin inspectoratele școlare județene. Unele inspectorate publică liste anonimizate suplimentare.

În Iași, mai mulți elevi au aflat deja rezultatele, a spus un absolvent de la liceul pentru HotNews, care a primit mesaj că poate verifica rezultatele online.

Rezultatele la BAC 2026, anunțate azi. Cum se promovează examenul

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media celor trei probe trebuie să fie de cel puțin 6.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă și aproximativ 15.000, din seriile anterioare.

Candidații care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau care nu s-au putut prezenta la probe mai au o șansă în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Probele scrise se vor desfășura în perioada 10–13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august, după soluționarea contestațiilor.

Când se depun contestațiile la BAC 2026

După ce văd rezultatele inițiale, elevii pot solicita mai întâi vizualizarea lucrărilor scrise și apoi pot decide dacă depun contestație.

Procedura stabilită de Ministerul Educației prevede etapele pentru vizualizarea lucrărilor, depunerea contestațiilor și modelele de cereri care trebuie completate de candidați.

Astfel:

7 iulie, între orele 14:00 și 17:00 – depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor;

– depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor; 7 iulie, între orele 17:00 și 18:00 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00 – continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Rezultatele finale la BAC 2026, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie 2026.