LOTO. Tragerile LOTO de joi, 28 mai 2026. Report la Loto 6/49, categoria I, de peste 5 milioane de euro

Joi, 28 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 mai, Loteria Română a acordat peste 30.080 de câștiguri în valoare totală de peste 2,52 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.45.

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 28 mai 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 26,76 milioane de lei (peste 5,09 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,97 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,27 milioane de lei (peste 433.600 de euro). La categoria a II-a și la categoria a III-a se înregistrează, la fiecare categorie in parte, peste 52.900 de lei. La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 160.800 de lei (peste 30.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 666.400 de lei (peste 126.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 240.800 de lei (peste 45.800 de euro).