Tragerile speciale LOTO ale verii, duminică, 12 iulie 2026. Report de peste 7,5 milioane de euro la 6/49

Loteria Română organizează duminică, 12 iulie, tragerile speciale LOTO ale verii.

Numerele câștigătoare la LOTO duminică, 12 iulie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premii suplimentate la tragerile speciale LOTO ale verii

Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 de lei

JOKER – 50.000 de lei

LOTO 5/40 – 25.000 de lei

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 9 lei

pentru JOKER : 8 lei

pentru LOTO 5/40 : 6 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

LOTO, duminică, 12 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,5 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 9 iulie, Loteria Română a acordat 28.460 de câștiguri în valoare totală de peste 1,97 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,74 milioane de lei (peste 7,59 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,31 milioane de lei (peste 632.400 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,60 milioane de lei (peste 306.800 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 338.900 de lei (peste 64.700 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 411.500 de lei (peste 78.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 376.300 de lei (peste 71.800 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 305.300 de lei (peste 58.300 de euro).