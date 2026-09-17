LOTO. Tragerile LOTO de joi, 17 septembrie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,48 milioane de euro

Joi, 17 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 13 septembrie, Loteria Română a acordat 48.744 de câștiguri în valoare totală de peste 5,13 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.35.

Premiile puse în joc la tragerile LOTO din 17 septembrie

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,82 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,87 milioane de lei (peste 928.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,08 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 869.200 de lei (peste 165.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 278.200 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 431.700 de lei (peste 82.100 de euro).

Când s-a câștigat ultima dată la LOTO

La tragerea suplimentara Joker de duminică, 13 septembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un caștig in valoare de 904.306,09 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Alba Iulia.

De asemenea, la tragerea suplimentară Joker de duminica, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 97.986,77 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Brăila și din sectorul 4, București.

La tragerea Noroc de duminică, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 84.004,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din sectorul 3, București.

La tragerea principală Loto 5/40 de duminică, 13 septembrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 52.686 de lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din Craiova, iar celălalt online pe joaca.loto.ro.

La tragerea suplimentară Loto 5/40 de duminică, 13 septembrie la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 56.331 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Rucăr, jud. Argeș.