Numerele extrase la LOTO duminică, 20 septembrie. Premiile puse în joc la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, 5/40 și Super Noroc

Duminică , 20 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus , Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de joi, 17 septembrie, Loteria Română a acordat 16.203 de câștiguri în valoare totală de peste 2,39 milioane de lei.

Tragerile loto vor începe la ora 18:30 și vor fi prezentate aici.

Numerele câștigătoare la LOTO duminică, 20 august 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:



Premiile puse în joc la tragerile LOTO din 20 septembrie

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,53 milioane de lei (peste 1,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 56.100 de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5 milioane de lei (peste 951.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,34 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 298.300 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 53.500 de lei. La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 430.200 de lei (peste 81.700 de euro).

