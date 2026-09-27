LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 27 septembrie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 1,49 milioane de euro

Duminică, 27 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.200 de câștiguri în valoare totală de peste 1,66 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.40.

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO din 27 septembrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 10,12 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,23 milioane de lei (peste 991.400 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,91 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro). La categoria a II-a reportul este de peste 178.600 de lei și la categoria a III-a peste 51.900 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 68.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 450.700 de lei (peste 85.400 de euro).