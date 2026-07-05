LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 5 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,02 milioane de euro

Duminică, 5 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 2 iulie, Loteria Română a acordat peste 18.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,7 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.45

Premiile puse în joc la tragerile LOTO din 5 iulie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,02 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,10 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro) si la categoria a II-a este in joc un report în valoare de peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report în valoare de peste 372.500 de lei (peste 71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).