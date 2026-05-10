LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 10 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4 milioane de euro

Duminică, 10 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 7 mai, Loteria Română a acordat peste 19.800 de câștiguri in valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

Premiile puse în joc la tragerile LOTO din 10 mai 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,82 milioane de lei (peste 4,14 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,26 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,14 milioane de lei (peste 217.800 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 36.200 de lei. La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 69.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 178.800 de lei (peste 33.900 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 367.300 de lei (peste 69.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 188.500 de lei (peste 35.800 de euro).