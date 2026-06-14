Noi trageri LOTO duminică 14 iunie 2026. Report de peste 6 milioane de euro la Loto 6/49 la categoria I

Duminică 14 Iunie , vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi 11 iunie , Loteria Română a acordat peste 17.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,69 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 14 iunie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 14 iunie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).

Premii câștigate joi

La tragerea Loto 6/49 de joi, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 60.396,33 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Reșita, pe bilete.loto.ro, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe joacă.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 92.139,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Câmpulung, județul Argeș.