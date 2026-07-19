LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 19 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,12 milioane de euro

Duminică, 19 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 iulie, Loteria Română a acordat 19.455 de câștiguri în valoare totală de peste 2,06 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.45

Premiile puse în joc la tragerile LOTO din 19 iulie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,61 milioane de lei (peste 8,12 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,23 milioane de lei (peste 617.200 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 2,13 milioane de lei (peste 406.800 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 441.800 de lei (peste 84.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 454.500 de lei (peste 86.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 607.100 de lei (peste 115.800 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 313.000 de lei (peste 59.700 de euro).