LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 21 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6,40 milioane de euro

Duminică, 21 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 18 iunie, Loteria Română a acordat 20.787 de câștiguri in valoare totală de peste 2,19 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.40.

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 21 iunie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 33,51 milioane de lei (peste 6,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 457.600 de lei (peste 87.400 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 90.400 de lei (peste 17.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 298.400 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,35 milioane de lei (peste 259.100 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 264.400 de lei (peste 50.500 de euro).