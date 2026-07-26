Noi trageri LOTO, duminică, 26 iulie 2026. Report de peste 8,6 milioane de euro la Loto 6/49, la categoria I

Duminică, 26 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Numerele câștigătoare la LOTO duminică, 26 iulie 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la LOTO, duminică 26 iulie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 45,12 milioane de lei (peste 8,61 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat care depășește 3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,56 milioane de lei (peste 489.500 de euro) iar la Noroc Plus este la categoria I un report de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a este un report de peste 92.700 de lei (peste 17.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).