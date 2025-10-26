Tragerile LOTO de duminică, 26 octombrie 2025. Report de peste 8,52 milioane de euro la categoria I

Duminică, 26 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Rezultate LOTO, duminică, 26 octombrie 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,32 milioane de lei (peste 8,52 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 36,29 milioane de lei (peste 7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 66.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 58.700 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 85.400 de lei.

La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 21.300 de lei.