LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 7 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,62 milioane de euro

Duminică, 7 iunie , vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 iunie , Loteria Română a acordat 15.445 de câștiguri în valoare totală de peste 1,68 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.45.

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 7 iunie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,57 milioane de lei (peste 5,62 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,78 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,87 milioane de lei (peste 547.300 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 217.900 de lei (peste 41.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 927.300 de lei (peste 176.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 250.200 de lei (peste 47.600 de euro).