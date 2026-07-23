LOTO. Tragerile LOTO de joi, 23 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,40 milioane de euro

Joi, 23 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 19 iulie, Loteria Română a acordat peste 27.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,51 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.45.

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 23 iulie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,06 milioane de lei (peste 8,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 3,47 milioane de lei (peste 662.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,37 milioane de lei (peste 453.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 495.000 de lei (peste 94.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 478.400 de lei (peste 91.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 709.800 de lei (peste 135.300 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 320.100 de lei (peste 61.000 de euro).