Tragerile LOTO de joi, 30 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,78 milioane de euro

Joi, 30 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 26 octombrie, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3,2 milioane de lei.

Rezultate LOTO, joi, 30 octombrie 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 26.900 de lei.