LOTO. Tragerile LOTO de joi, 5 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 9,94 milioane de euro

Joi, 5 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat 30.714 câștiguri în valoare totală de peste 2,76 milioane de lei.

Rezultatele la LOTO din 5 februarie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 5 februarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 20,70 milioane de lei (peste 4,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,38 milioane de lei (peste 860.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 50,66 milioane de lei (peste 9,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 127.000 de lei (peste 24.900 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 493.700 de lei (peste 96.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 418.500 de lei (peste 82.100 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report in valoare de peste 22.400 de lei.

Câștiguri acordate duminică

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 1 februarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 84.447 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.

La tragerea Noroc de duminica, 1 februarie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 53.737,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.