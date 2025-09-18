Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu privind importurile SUA: Depind mai mult de UE decât de China / Americanii riscă „să se împuște singuri în picior”

Statele Unite au pus taxe mari pe importurile din UE, dar depind foarte mult de ele. Foto: © Cami Schefer | Dreamstime.com

Statele Unite depind mai mult de importurile din Uniunea Europeană decât se crede în mod obișnuit, blocul depășind China atât în ceea ce privește valoarea totală, cât și numărul de mărfuri, potrivit unui studiu realizat de institutul economic german IW, citat de Reuters.

Această dependență a crescut semnificativ în ultimii 15 ani, numărul categoriilor de produse în care cel puțin 50% din importuri provin din UE crescând la peste 3.100 anul trecut, de la peste 2.600 în 2010, potrivit IW.

Concluziile sugerează că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi putut avea o poziție mai puternică în negocierile comerciale cu Washingtonul, care au dus la taxă vamală de bază de 15% pentru majoritatea mărfurilor din UE, se arată în studiu.

Valoarea totală a importurilor acestor mărfuri – care includ produse chimice, aparate electrice, mașini și echipamente – a ajuns la 287 de miliarde de dolari, de aproape 2,5 ori mai mult decât în 2010.

În comparație, China a reprezentat anul trecut 2.925 din aceste grupe de produse, cu o valoare totală de 247 miliarde de dolari.

„Dacă vor continua să majoreze taxele, se vor împușca singuri în picior”

Dependența SUA de China a scăzut semnificativ de-a lungul timpului, în cadrul unui proces evident de reducere a riscurilor, potrivit IW.

Produsele UE cu cote de import constant ridicate vor fi probabil dificil de înlocuit pe termen scurt, un factor pe care blocul ar trebui să îl aibă în vedere în cazul escaladării tensiunilor comerciale, afirmă institutul german.

Ca ultimă soluție, UE ar putea viza bunurile critice pentru economia SUA cu restricții la export, a adăugat acesta.

Deși datele comerciale nu pot surprinde pe deplin cât de esențiale sunt aceste bunuri pentru cumpărătorii americani, studiul „poate fi utilizat pentru a le arăta clar americanilor că, dacă vor continua să majoreze taxele vamale, se vor împușca singuri în picior”, a afirmat coautoarea Samina Sultan.

Foto: © Cami Schefer | Dreamstime.com