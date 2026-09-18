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Actualitate

Rezultatul alegerilor din Rusia este previzibil. Șocul poate urma abia după închiderea urnelor

Adrian Cochino
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În vreme ce rușii sunt în mare parte dezinteresați de alegerile parlamentare care încep vineri și țin până duminică, iar rezultatul pare destul de clar, Kremlinul are toate motivele pentru a-și asigura încă o dată o legitimare publică a politicilor sale. Observatorii se așteaptă la posibile evoluții îngrijorătoare, odată ce urnele s-au închis.

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Rușii nu au prea multe motive pentru a fi interesați de alegerile parlamentare care au loc de vineri până duminică, în mare parte regizate, potrivit observatorilor.

Sondajele o dovedesc. 66% la sută dintre ruși nu știau în iunie când vor avea loc alegerile pentru Duma de Stat, în timp ce 28% au declarat că nu intenționează să voteze, potrivit unui sondaj „Levada Center”.

Și totuși, mulți ruși sunt îngrijorați de ceea ce ar putea urma după scrutin. Și nu doar ei. Temerile au un motiv precis.