Richard Hammond, dezvăluire emoționantă după ce și-a pierdut căsnicia și casa: „Am locuit acolo cam un an”

Richard Hammond, fostul prezentator al celebrei emisiuni „Top Gear”, a vorbit despre felul în care și-a reconstruit viața după divorț, dezvăluind că pierderea căsniciei, a casei familiei și a unei mari părți din averea sa l-a făcut mai fericit decât fusese în ultimii ani, relatează The Independent.

Prezentatorul TV în vârstă de 56 de ani a vorbit despre această perioadă de mari schimbări într-un interviu acordat săptămâna aceasta podcastului „High Performance”, la zece luni după divorțul de Amanda „Mindy” Hammond, soția sa timp de 23 de ani.

Hammond, care în prezent are o relație nouă, a povestit cum a descoperit o fericire neașteptată într-o fermă închiriată, după ce a plecat din locuința sa de la Bollitree Castle din estul Angliei.

„În ultimii doi ani mi-am pierdut tatăl, câinele, căsnicia, casa și cea mai mare parte din banii pe care i-am câștigat cu ‘The Grand Tour’”, a povestit acesta, referindu-se la emisiunea auto pe care a realizat-o pentru Amazon Prime Video alături de Jeremy Clarkson și James May după ce au părăsit „Top Gear”.

„Și nu dau doi bani pe asta. Cel mai fericit am fost în ultimii ani atunci când am locuit într-o căsuță închiriată, căsuța divorțului meu”, a spus Hammond, explicând că, după destrămarea căsniciei, a apelat la un prieten pentru a găsi un loc în care să locuiască.

„Mi-a închiriat această fermă micuță și superbă, numită Camp Farm (n.r. tabăra ferma), ceea ce, evident, a stârnit destul de multă veselie printre prietenii mei”, a dezvăluit Hammond, într-o aparentă referință la faptul că numele proprietății sugera o schimbare majoră față de castelul în care locuise alături de soția și cele două fiice ale sale.

Clarkson, May și Hammond au pus capăt colaborării pentru emisiunea „The Grand Tour în 2024”, FOTO: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Richard Hammond a dezvăluit și lucrul pe care nu l-a pierdut după divorț

Hammond a explicat în noul interviu că a descoperit că împrejurimile mai simple i-au oferit, în mod neașteptat chiar și pentru el, satisfacții deosebite.

„Am locuit acolo cam un an. Mi-a plăcut la nebunie. Nu prea aveam mobilă, ca să zic așa, doar câteva lucruri ici și colo. Iarna mai trăgea curentul. Dar când veneau prietenii în vizită, veneau ca să mă vadă pe mine. Nu casa, nu colecția de mașini – fiindcă toate astea dispăruseră”, a povestit el.

„Găteam o friptură tradițională de duminică pentru vreo 14 dintre noi și trebuia să aduc masa de afară în casă și să mut toată mobila ca să încăpem cu toții. Și pur și simplu… mi-a plăcut la nebunie. Am adorat fiecare clipă. Au fost vremuri foarte, foarte fericite”, a mai spus îndrăgitul prezentator TV.

El a acordat noul interviu după ce și-a făcut publică noua relație cu Glen, o terapeută și membră a consiliului de administrație al unei școli din Oxford.

Cei doi și-au făcut publică relația în iunie, la opt luni după ce Richard și Mindy anunțaseră încheierea căsniciei lor.

Richard și Mindy Hammond fuseseră împreună timp de 28 de ani și căsătoriți timp de 23 de ani în momentul în care și-au confirmat public despărțirea.