Cum a fost salvat Mircea Lucescu acum 17 ani, după un infarct. Cel mai bogat ucrainean a adus chirurgi de la Kiev „și în noaptea aceea l-au operat”

Rinat Ahmetov îi aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, la Arena Națională din București, pe 9 aprilie 2026. FOTO: Agerpres

Miliardarul Rinat Ahmetov, patronul clubului ucrainean de fotbal Șahtior Donețk, și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu, joi seară, la Arena Națională, iar la ieșire a declarat că prietenul său l-a învățat să bea vin, iar la rândul său l-a învățat pe fostul selecționer să cânte karaoke, scrie Agerpres.

„Sunt aici azi pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. Noi cât timp am lucrat împreună am împărțit și durerea, și bucuria. Așa am devenit mari prieteni. El este un om foarte important în viața mea. Întotdeauna am respectat viziunea și filosofia lui Mircea în fotbal. El a avut o viață fericită. Nu putea fără muncă, fără fotbal… și iată că a plecat dintre noi tot de pe terenul de fotbal. Nu pot să spun care e cea mai frumoasă amintire nici într-o oră. Am trăit împreună foarte multe lucruri. El m-a învățat pe mine să beau vin. Până să îl cunosc eu nu mă atingeam de vin. Apoi, după meciuri stăteam și discutam la un pahar de vin. El îmi spunea că dacă am atâtea emoții în timpul meciului să beau un puțin de vin alb ca să nu mor în timpul meciului. Iar eu, la rândul meu, l-am învățat pe Mircea să cânte karaoke. Nu prea ne reușea, nici mie, nici lui. Dar noi oricum cântam”, a spus Ahmetov.

„Este o plecare neașteptată, o mare tragedie pentru suporterii echipei Șahtior Donețk, pentru iubitorii fotbalului din Ucraina, România și din întreaga lume. Mircea Lucescu a fost prietenul meu, împreună am cucerit 22 de trofee. Îmi amintesc când am câștigat Cupa UEFA cât de fericit era Mircea și cum a ținut pe umeri drapelul României. De aceea eu cred că trebuie să fiți mândri că Mircea Lucescu este român”, a adăugat cel mai bogat ucrainean.

Acesta și-a amintit că în urmă cu 17 ani Lucescu a suferit un infarct la Donețk: „Acum 17 ani s-a întâmplat la Donețk ca Mircea să facă un infarct. Am adus chirurgi de la Kiev și în noaptea aceea l-au operat. Toată noaptea atunci m-am învârtit în jurul spitalului îngrijorat. Când el și-a revenit l-am vizitat, a fost un moment memorabil. Eu am venit aici și când s-a întâmplat accidentul cu tramvaiul”.

Rinat Ahmetov, care a rămas foarte apropiat de familia Lucescu, s-a arătat bucuros de faptul că Răzvan Lucescu îi calcă pe urme tatălui său în antrenorat.

„I-am transmis acum doamnei Neli (n.r. – soția lui Mircea Lucescu) că sufletul și inima mea sunt alături de familia Lucescu. Ei îmi sunt foarte apropiați, sunt dragii mei. Am petrecut foarte mult timp cu doamna Neli și cu Mircea. Cu Răzvan m-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe drumul corect în fotbal. Am vorbit acum cu el și îi spuneam că are un trofeu mai mult decât avea tatăl său la aceeași vârstă. Deci Răzvan este un antrenor foarte bun. Îmi amintesc că ne-a bătut cu 1-0 când era la Rapid, chiar dacă Șahtior era echipa mai bună. Ne-am amintit acum împreună de acel episod, de cum ne-a bătut la Donețk. Răzvan a luat cele mai bune calități de la Mircea și sunt sigur că va ajunge foarte sus”, a precizat omul de afaceri ucrainean.

Rinat Ahmetov a fost însoțit la Arena Națională de fostul căpitan al echipei Șahtior Donețk, Darijo Srna.

În cursul zilei, un alt fost component al grupării ucrainene, Dmitro Cigrinski, și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu.

Sicriul cu Mircea Lucescu, la Arena Națională

Sicriul, acoperit cu drapelul României, a fost așezat pe o scenă construită pe esplanada de la Tribuna Oficială a Arenei Naționale.

La căpătâiul fostului selecționer a fost așezată o fotografie a acestuia și o coroană albă de flori, iar în stânga și dreapta s-au aflat patru membri ai Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române.

Conform programului anunțat de Federația Română de Fotbal, ceremoniile funerare se vor desfășura pe parcursul a trei zile, sub măsuri stricte de securitate și protocol.

Vineri, ultima zi a ceremoniilor, va fi marcată de discreție și solemnitate, cu evenimente desfășurate în două locații. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie și invitații apropiați. Ceremonia de înmormântare este programată să înceapă la ora 12:20, la Cimitirul Bellu din Capitală. Momentul înhumării (ora 13:10) va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Conform dorinței familiei, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiați.

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marți, la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgență București, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgență București a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost internat de urgență pe 29 martie la Spitalul Universitar București, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în fața Turciei (0-1), din 26 martie.

Lucescu nu a făcut deplasare cu naționala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marți cu 0-2.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, în urma căreia reprezentativa a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta.

Bilanțul său pe banca naționalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal și 6 înfrângeri.