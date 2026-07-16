Iranul pregătește riposta față de SUA: Vrea să blocheze accesul la o nouă rută strategică, ce aliați au primit misiunea

Iranul a solicitat mișcării Houthi din Yemen să închidă ruta petrolieră din Marea Roșie în cazul în care Statele Unite atacă rețeaua iraniană de energie electrică, au declarat trei surse pentru Reuters, joi, despre noua potențială amenințare pentru aprovizionarea globală cu energie.

Ideea a fost discutată la nivelul conducerii din Republica Islamică, iar mesajul a fost transmis rebelilor Houthi, aliați ai Teheranului, au declarat două surse iraniene de rang înalt și o sursă regională familiarizată cu situația, vorbind sub condiția anonimatului.

Conform surselor, rebelii Houthi au fost informați recent despre solicitarea Teheranului.

Acestea nu au oferit detalii despre modul în care a fost transmisă și nu au precizat dacă acest lucru s-a întâmplat înainte sau după amenințarea președintelui american Donald Trump cu privire la posibilitatea de a ataca infrastructura iraniană de energie electrică.

Houthi așteaptă ordine

O sursă apropiată Houthi a declarat că gruparea a finalizat pregătirile pentru atacarea navelor, prin desfășurarea de rachete și drone în apropiere de Strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie, în zonele muntoase ale Yemenului, cu vedere la Hodeidah și Golful Aden, și așteaptă ordine.

Orice amenințare la adresa Mării Roșii și Strâmtorii Bab el-Mandeb riscă să exacerbeze criza pe care a provocat-o blocajul din Strâmtoarea Ormuz pe piața energiei.

Un eventual atac al Houthi asupra navelor sau porturilor din Marea Roșie ar perturba simultan cele două rute principale de export de petrol din Orientul Mijlociu, deschizând un nou front atât în ​​criza energetică, cât și în conflictul mai amplu al Iranului cu Statele Unite.

Decizia cu privire la momentul de închidere a strâmtorii Bab el-Mandeb le va aparține reprezentanților Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) ale Iranului, care se află deja în Yemen, a declarat sursa apropiată mișcării Houthi.

Rebelii Houthi au atacat Arabia Saudită

Într-un semn al escaladării tensiunilor în regiune, rebelii Houthi au lansat rachete asupra Arabiei Saudite, acuzând regatul că au bombardat un aeroport aflat sub controlul lor, încălcând un armistițiu de patru ani în conflictul dintre regat și grupare.

Două surse regionale apropiate de Riad au declarat că regatul ia foarte în serios amenințările din partea Iranului și a rebelilor Houthi, adăugând că regatul știe că gruparea yemenită se coordonează acum îndeaproape cu Iranul în privința Mării Roșii.