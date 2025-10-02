Cod roșu de inundații pentru râuri din cinci județe, pe lângă alertele de vreme extremă. Au fost convocate ședințe pentru măsurile necesare

Județele Dolj și Olt intră după ora 18.00 sub un cod roșu ploi importante cantitativ și intensificări ale vântului care este valabil până sâmbătă dimineață, potrivit Administrația Națională de Meteorologie. De altfel, jumătatea sudică a țării se află în prezent sub cod portocaliu. Ca urmare a precipitațiilor abundente din țară, râuri din 5 județe din sudul țării intră de vineri, de la ora 16, sub cod roșu de risc de inundații, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat, joi, că a dispus, preventiv, convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență și a Centrelor județene de coordonare și conducere a intervențiilor în zonele aflate sub incidența codurilor roșii și portocalii.

În plus, DSU a dispus activarea grupei operative a DSU, împreună cu IGSU, pentru monitorizarea situațiilor înregistrate și dispunerea măsurilor suplimentare pentru eficientizarea misiunilor de răspuns, precum și asigurarea permanenței în localitățile vizate de codurile de vreme rea, la nivelul autorităților locale.

Ploi abundente în sudul țării

Potrivit ANM, în perioada 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25 – 50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70 – 90 l/mp. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

În județele Dolj și Olt. în intevalul 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie, ora 21:00 este în vigoare un cod roșu de precipitații. Aici, va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100…110 l/mp, potrivit ANM.

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

Harta cu avertizările meteorologice Foto: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)

Cod roșu de inundații

În intervalul vineri ora 12:00 – duminică ora 12:00, este în vigoare un cod roșu de inundații pe răuri din 5 județe din țară. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor avertizează că aici se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri.

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Gruia – amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Drăgăşani – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea şi Olt), Olteţ – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Vâlcea, Olt şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman).

Harta cu avertizările hidrologice Foto: Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

În intervalul vineri ora 06:00 – sâmbătă ora 24:00 este în vigoare un cod portocaliu pe râuri din județele Caraș Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu. Prahova, Ialomița și Ilfov.

De asemenea, de vineri ora 20:00 și până sâmbătă ora 12:00 este în vigoare o avertizare cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice Putna din judeţul Vrancea.