Risc major de război civil în Orientul Mijlociu. Hezbollah: „Nu va fi viață în Liban”

Hezbollah invocă sprectrul unui război civil cu un avertisment că „nu va fi viață” în Liban dacă guvernul încearcă să înfrunte sau să elimine miliția sprijinită de Iran, informează Reuters. Guvernul vrea să instituie un control al armelor în linie cu planul susținut de SUA ce a urma campaniei Israelului împotriva Hezbollah, organizație care a fost înființată acum patru decenii cu sprijinul Gărzilor Revoluționare ale Iranului.

Însă grupul rezistă presiunilor de a se dezarma, susținând că acest lucru nu poate avea loc până când Israelul nu se retrage din zona de sud a Libanului, care a fost un fief al Hezbollah.

„Aceasta este națiunea noastră, a tuturor. Trăim în demnitate împreună și împreună îi construim suveranitatea, dar Libanul nu va avea viață dacă vă alăturați celeilalte tabere și încercați să ne înfruntați și eliminați”, a declarat liderul organizației, Naim Qassem, într-un discurs televizat.

Israel a dat lovituri grele Hezbollahului în ultimii doi ani, ucigând mulți dintre fruntașii organizației, inclusiv pe fostul lider Hassan Nasrallah, în jur de 5.000 de luptători și distrugând o mare parte a arsenalului.

Primul-ministru libanez Nawaf Salam a spus că declarațiile lui Qassem reprezintă o amenințare implicită cu războiul civil, ceea ce este „inacceptabil”. „Niciun partid din Liban nu este autorizat să poarte arme, în afara cadrului statului libanez”, a spus Salam într-o postare pe X.

Hezbollah a pierdut din influență în Liban

Cabinetul libanez a cerut armatei, săptămâna trecută, să restrângă deținerea de arme doar la forțele de securitate ale statului, o decizie care a scandalizat Hezbollah. Qassem a acuzat guvernul că implementează „un ordin americano-israelian de a elimina rezistența, chiar dacă asta duce la război civil și dezbinare internă”.

Pe de altă parte, el a spus că Hezbollah și mișcarea Amal, aliata sa de orientare șiită, au decis să amâne orice protest de stradă câtă vreme mai este loc pentru negocieri.

„Încă mai este spațiu de manevră pentru discuții, ajustări și pentru o soluție politică înainte ca situație să escaladeze către o confruntare pe care nu o vrea nimeni”, a spus Qassem. „Dar dacă ni se impune, suntem pregătiți, nu avem altă opțiune (…) În acest punct, va exista un protest în stradă, în întregul Liban, care va ajunge până la ambasada americană”, a mai spus liderul Hezbolllah.

Conflictul dintre Hezbollah și Israel, care a lăsat părți ale Libanului în ruine, a izbucnit în octombrie 2023 când grupul a deschis focul asupra pozițiilor israeliene de-a lungul frontierei de sud în solidaritate cu aliatul palestinian Hamas, la începutul războiului din Gaza.

Hezbollah și Amal dețin încă influență politică, desemnând miniștrii care revin șiiților în guvern și controlând mandatele șiite din Parlament. Însă pentru prima dată după mulți ani, nu mai dețin „treimea de blocaj” din posturile din cabinet, care în trecut le-a dat drept de veto asupra deciziilor guvernului.

Hezbollah are un continuare un sprijin solid al comunității șiite din Liban, însă apelurile la dezarmarea venite din partea restului societății s-au amplificat.