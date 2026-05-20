Riscul de Ebola în Uniunea Europeană este „foarte scăzut”, asigură Comisia Europeană, după ce Marco Rubio a criticat OMS pentru lentoarea cu care a acţionat

Cadre medicale echipate cu costume de protecție îngrijesc un pacient bolnav de Ebola, aflat într-un cort de izolare în Beni, Republica Democrată Congo, 13 iulie 2019. Foto: Jerome Delay / AP / Profimedia

Riscul unei infecţii cu Ebola în UE este „foarte scăzut” şi „nimic nu indică” faptul că europenii ar trebui să ia măsuri specifice în afara recomandărilor obişnuite de sănătate publică, a afirmat miercuri Comisia Europeană, relatează AFP, conform News.ro.

„Ştim că bolile nu se opresc la graniţe, iar acest lucru este valabil şi în cazul virusului Ebola. De aceea (…) facem tot posibilul pentru a sprijini regiunea”, a declarat o purtătoare de cuvânt a executivului european, Eva Hrncirova, în cadrul unei conferinţe de presă.

Duminică, OMS a declanşat o alertă sanitară internaţională pentru a face faţă acestei noi epidemii de Ebola din Republica Democratică Congo, a 17-a din această vastă ţară din Africa Centrală cu peste 100 de milioane de locuitori.

„Facem tot posibilul pentru a veni în ajutorul RDC”, a spus Comisia Europeană. „Se organizează un pod aerian umanitar, aşa că vom transporta în curând acolo materiale esenţiale: medicamente, echipamente de protecţie, materiale pentru combaterea infecţiilor, corturi, tot ce au nevoie”, a asigurat executivul european.

Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de mortală, dar virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani, este relativ mai puţin contagios decât, de exemplu, în cazul Covidului sau rujeolei.

În Uganda s-au înregistrat un deces şi un caz, dar nu a fost semnalat niciun focar local de epidemie.

Germania a declarat marţi că va „găzdui şi îngriji” un medic misionar american care lucrează pentru un ONG creştin în Ituri, expus la virus în timpul tratării pacienţilor.

Statele Unite au anunţat luni o întărire a controalelor sanitare la frontiere pentru pasagerii companiilor aeriene proveniţi din ţările afectate din Africa, iar Bahrain, un mic stat de pe Peninsula Arabică, a anunţat marţi seara că va interzice timp de o lună intrarea vizitatorilor proveniţi din aceste ţări.

„Toate persoanele de contact, toate persoanele infectate, nu trebuie să călătorească”, a recomandat miercuri Abdi Rahman Mahamud, directorul operaţiunilor de alertă şi răspuns la urgenţe sanitare de la OMS.

Marţi, şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a criticat lentoarea OMS, care, potrivit lui, „a întârziat puţin” în identificarea epidemiei.

„Ar putea fi vorba de o necunoaştere a modului de funcţionare a RSI (Regulamentul sanitar internaţional, n.r.) şi a responsabilităţilor OMS şi ale altor entităţi. Noi nu ne substituim muncii lor, ci îi sprijinim. De aceea ar putea exista o anumită lipsă de înţelegere”, a răspuns miercuri Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Primul caz identificat până în acest moment este un asistent medical care s-a prezentat pe 24 aprilie la un centru medical din Bunia, capitala provinciei Ituri. Însă focarul epidemiei a fost localizat la aproximativ 90 km distanţă, în zona sanitară Mongbwalu, ceea ce sugerează că epidemia ar fi pornit din această localitate, iar cazurile s-ar fi răspândit ulterior.

OMS a fost alertată cu privire la apariţia unei boli cu mortalitate ridicată pe 5 mai, un prim caz de Ebola a fost testat pozitiv pe 15 mai, iar organizaţia a declarat urgenţă sanitară internaţională două zile mai târziu.

„Având în vedere amploarea problemei, considerăm că (epidemia) a început probabil acum câteva luni, dar anchetele sunt în curs”, a explicat miercuri la Geneva Anaïs Legand, expert tehnic în febrele hemoragice virale la OMS.

„Preconizăm că aceste cifre vor continua să crească, având în vedere perioada de circulaţie a virusului înainte de detectarea epidemiei”, a adăugat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Potrivit acestuia, „mai mulţi factori justifică o îngrijorare profundă cu privire la riscul de propagare crescută şi de noi decese”, precum numărul estimat de cazuri, în special în zonele urbane, decesele în rândul personalului medical, mişcările populaţiei în regiune şi natura variantei virusului, Bundibugyo, pentru care nu există niciun vaccin sau tratament aprobat.

Astăzi, „prioritatea noastră este cu adevărat să rupem lanţul de transmitere prin implementarea urmăririi contactelor, izolarea şi gestionarea tuturor cazurilor suspecte şi confirmate”, a anunţat la Geneva Anaïs Legand.