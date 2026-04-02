Riscul unei pandemii este mai mare acum decât era în 2019, avertizează un epidemiolog reputat

Lumea nu este astăzi mai bine pregătită pentru o pandemie decât era înainte de COVID-19. Dimpotrivă, riscul este mai mare. Cu acest avertisment, epidemiologul Richard Hatchett, director al Coaliției pentru Inovații în Pregătirea pentru Epidemii (CEPI), sintetizează starea actuală a sănătății globale, relatează El Pais.

Epidemiologul american a vizitat recent Madridul pentru a prezenta noua strategie a acestei alianțe internaționale, creată în 2017 pentru a accelera dezvoltarea vaccinurilor împotriva amenințărilor infecțioase emergente.

Din capitala Spaniei, una dintre țările care finanțează CEPI, Hatchett susține într-un interviu acordat cotidianului El Pais că investițiile în pregătire pentru o nouă criză de sănătate globală nu sunt o opțiune, ci o necesitate strategică: a nu investi echivalează cu „acumularea unei datorii” care va fi plătită prin mai multe decese, un impact economic mai mare și crize mai îndelungate atunci când va apărea următoarea pandemie, pe care o consideră „inevitabilă”.

„După pandemia de COVID-19, trebuie să reflectăm asupra naturii amenințărilor reprezentate de bolile infecțioase cu care ne confruntăm. Riscul unei noi pandemii este astăzi mai mare decât era în 2019, din numeroase motive”, a declarat Hatchett pentru El Pais.

Despre pericolul ca AI să stea la baza unei pandemii

El a amintit cum, în timpul pandemiei de COVID-19, au existat dezbateri ample privind originile virusului SARS-CoV-2: dacă a apărut în mod natural, dacă ar fi putut trece printr-un laborator sau dacă a fost eliberat în urma unui accident.

„Această controversă nu a fost rezolvată și, personal, nu sunt sigur că va fi vreodată, însă toate aceste scenarii sunt plauzibile. Trebuie să fim pregătiți pentru bolile care apar în mod natural, iar creșterea numărului de laboratoare de înaltă securitate biologică din întreaga lume creează și posibilitatea unor accidente sau scurgeri. Și, din păcate, inteligența artificială (IA) și instrumentele de biodesign care accelerează inovația pot fi folosite în mod abuziv”, afirmă epidemiologul.

Despre pericolul reprezentat de AI în mâinile unor actori rău-intenționați, Hatchett afirmă că el s-ar putea să nu fie atât de mare în prezent. „Dar trebuie să ne pregătim pentru un viitor în care aceste instrumente devin mai puternice și ar putea fi utilizate în mod abuziv pentru a proiecta noi amenințări”.

„Trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele potrivite pentru a face față acestui lucru. Din multe motive, consider că urgența muncii desfășurate de CEPI și de multe alte organizații este chiar mai mare decât în trecut”, a subliniat el.

Richard Hatchett, președintele Coaliției pentru Inovații în Pregătirea pentru Epidemii (CEPI), FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Epidemiologul atrage atenția asupra reducerii finanțării pentru pregătire

Hatchett a atras de asemenea un semnal de alarmă în ceea ce privește reducerea finanțării pentru pregătirea în domeniul sănătății de urgență și subfinanțarea progresivă și sistemică a sănătății publice.

Epidemiologul spune că situația este cu atât mai acută în cazul supravegherii bolilor infecțioase la nivel mondial. „Erodează capacitatea noastră de a ne pregăti pentru o posibilă pandemie”, a subliniat acesta.

„Înțeleg că ne aflăm într-o perioadă marcată de numeroase crize simultane și că spațiul fiscal de care dispun guvernele pentru a aloca fonduri acestui tip de activități devine din ce în ce mai limitat. Însă este important să ne amintim că securitatea sanitară influențează securitatea națională și securitatea economică”, a argumentat epidemiologul.

„A reduce finanțarea acum, pentru că există și alte probleme care trebuie abordate, și a crede că economisești bani diminuând investițiile în pregătire înseamnă, de fapt, să acumulezi o datorie. Tot ceea ce nu investești acum creează o datorie care va fi plătită, cu dobândă, în timp, atunci când va apărea următoarea criză – iar crizele provocate de bolile infecțioase sunt inevitabile”, a subliniat el.

Richard Hatchett a atras atenția că această lipsă de pregătire înseamnă că vor muri mai mulți oameni, costurile economice vor fi mai mari, impactul asupra societății va fi mai sever, iar epidemia sau pandemia va dura, cel mai probabil, mai mult.