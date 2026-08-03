Riscurile invocate de PNL după decizia Curții de Apel. „Dărâmă ce a construit Guvernul Bolojan”

PNL susține că decizia Curții de Apel București (CAB) de a suspenda hotărârile de guvern atacate de PSD riscă „să pună în pericol accesarea unor fonduri europene importante” și să afecteze tineri și persoane cu dizabilități.

CAB a suspendat 11 hotărâri ale Guvernului Bolojan. PSD contestase 12, însă una dintre ele a fost retrasă între timp de premier. Executivul a anunțat că va face recurs împotriva deciziei luate de instanță.

Într-o reacție, luni, pe Facebook, PNL susține că „blocarea acestor măsuri pune în pericol un program esențial pentru o categorie vulnerabilă de români”, precum și că amenință absorbția de fonduri europene din PNRR.

„Suspendarea acestor hotărâri riscă să întârzie îndeplinirea unor jaloane asumate de România prin PNRR și să pună în pericol accesarea unor fonduri europene importante. În același timp, consecințele sunt suportate direct de cetățeni și de categoriile vulnerabile. În cazul Hotărârii privind beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție, sunt vizate peste 5.400 de persoane adulte cu dizabilități”, a declarat Biroul de Presă al PNL.

„Afectează persoane cu dizabilități, tineri și fondurile europene ale României”

PNL susține că „PSD dărâmă ce a construit Guvernul Bolojan” și că „măsurile blocate de social-democrați afectează persoane cu dizabilități, tineri și fondurile europene ale României”.

„Partidul Național Liberal respectă decizia Curții de Apel București privind suspendarea hotărârilor de guvern contestate de PSD și susține demersurile legale pe care Guvernul Bolojan le va utiliza pentru apărarea acestor acte normative. Responsabilitatea politică pentru declanșarea procedurilor care au dus la suspendarea lor aparține însă PSD”, spun liberalii.

Aceștia reclamă că suspendarea hotărârilor de guvern respective „riscă să afecteze direct sprijinul acordat persoanelor adulte cu dizabilități, măsurile destinate integrării tinerilor fără loc de muncă pe piața muncii și îndeplinirea unor jaloane din PNRR de care depind fonduri europene importante pentru România”.

„Practic, PSD încearcă să obțină în instanță ceea ce nu a reușit să obțină în plan politic. În loc să vină cu soluții pentru România, conducerea acestui partid preferă să transforme instanțele într-un nou câmp de confruntare politică. Hotărârile atacate nu sunt simple acte administrative. Ele pun în aplicare măsuri prin care România își îndeplinește angajamentele europene, sprijină integrarea persoanelor adulte cu dizabilități, facilitează accesul tinerilor fără loc de muncă pe piața muncii și permit funcționarea unor politici publice esențiale”, a mai declarat PNL.