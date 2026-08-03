Curtea de Apel Bucureşti suspendă alte cinci hotărâri de guvern atacate de PSD. Ce măsuri sunt afectate

Curtea de Apel București a aprobat solicitările PSD și a suspendat cinci hotărâri de guvern, anunță executivul. Până acum, partidul condus de Sorin Grindeanu a atacat 12 hotărâri, dintre care una a fost retrasă apoi de Bolojan. Instanța le-a suspendat pe toate cele 11 rămase.

„Măsuri importante pentru a facilita accesul tinerilor pe piaţa muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale şi sprijinirea crescătorilor individuali de animale, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi ale instituţiilor statului nu vor putea fi puse în aplicare după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat astăzi cinci Hotărâri adoptate de Guvern”, a transmis, luni, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Este a doua decizie a instanței care afectează Guvernul, după ce pe 31 iulie instanța a mai suspendat șase hotărâri la cererea PSD. În total, PSD a atacat în instanță 12 hotârâri.

În 11 a avut câștig de cauză, în timp ce Ilie Bolojan a anunțat marți că a decis retragerea hotărârii de guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității.

Premierul demis a precizat că prevederile respectivului HG fac acum obiectul unui proiect de lege care a fost depus la Senat.

În privința celor 11 suspendate de Curtea de Apel, Guvernul a precizat că va iniţia acţiunea de recurs.

Acuzațiile PSD

Sorin Grindeanu a anunțat săptămâna trecută că PSD a depus plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului din 23 iulie 2026.

„Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile”, a spus liderul PSD.

Mai exact, PSD spune că executivul nu mai poate adopta aceste măsuri deoarece miniștrii interimari nu mai au atribuții constituționale pentru că le-a expirat mandatul.

Guvernul acuză graba instanței

În comunicatul de presă, Guvernul semnalează graba cu care instanța a luat deciziile de suspendare. Ei prezintă și un calendar

luni, 27 iulie PSD a depus plângerile prealabile

miercuri, 29 iulie, PSD a atacat 11 din cele 12 hotărâri și a cerut suspendarea lor. În aceeași zi, începând cu ora 14:54, au început să intre la Secretariatul General al Guvernului (instituție care reprezintă Guvernul în instanță) citațiile pentru cele cinci procese în care Curtea s-a pronunțat astăzi.

termenul a fost luni, 3 august, ora 11:00.

Care sunt măsurile suspendate de Curtea de Apel București

Hotărârea Guvernului cu nr.570/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă.

„Tinerii NEETs cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la nicio activitate de formare profesională nu vor mai beneficia de sprijin financiar pentru angajare ca urmare a deciziei”, acuză guvernul.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, a cărui aplicare a fost suspendată de Curtea de Apel București, la prima angajare pe perioadă nedeterminată, tinerii ce corespund acestor criterii puteau beneficia de sprijin financiar în primii doi ani. În primul an, prima de stabilitate era de 1.000 de lei lunar. În al doilea an, suma lunară creștea la 1250 de lei. Sumele erau neimpozabile, însă condiția era păstrarea locului de muncă.

Acest ajutor urma să intre în vigoare în perioada următoare, în condițiile în care Guvernul a aprobat modalitatea de acordare a acestei prime de stabilitate pentru tineri.

Hotărârea Guvernului nr. 511/02.07.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Potrivit actului normativ, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene urma să îndeplinească funcțiile de operator de program și punct național de contact pentru încă două mecanisme financiare prin care România va beneficia în total de aproximativ 600 de milioane de euro până în 2028.

Este vorba despre Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2021-2028, prin care România va beneficia de asistență financiară acordată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în valoare de 304,64 milioane euro, și Mecanismul Financiar Norvegian 2021-2028, prin care țara noastră va beneficia de asistență financiară acordată de Norvegia în valoare de 291,61 milioane de euro.

Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

Normele reglementau responsabilitățile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele informatice ale acestora, necesar pentru aplicarea, modificarea, revocarea și încetarea măsurii de suspendare a dreptului de a conduce.

Organele fiscale locale înregistrau în evidența fiscală amenzile contravenționale rămase definitive și transmiteau contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o somație de plată. Documentul ar fi cuprins informații privind cuantumul obligației de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și data de la care începea și data la care înceta suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplății amenzii.

Durata suspendării se calcula proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără luarea în considerare a fracțiilor de zi.

Hotărârea Guvernului nr. 512/02.07.2026, având ca obiect aprobarea plafonului de cheltuieli aferent activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, pentru anul 2026

Prin această Hotărâre, Guvernul aproba un plafon de 3,15 milioane lei pentru anul 2026 aferent schemei de ajutor de stat privind colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.

„Măsura ar fi contribuit la prevenirea răspândirii bolilor la animale, mai ales ținând cont de evoluția agresivă a pestei porcine africane în România, la diminuarea costurilor cu combaterea și eradicarea acestora și la creșterea eficienței economice a exploatațiilor zootehnice.

De asemenea, aplicarea acesteia ar contribui la respectarea normelor de biosecuritate, la protecția mediului și la menținerea unui nivel ridicat al sănătății animalelor”, precizează Guvernul.

Hotărârea Guvernului nr. 501/26.06.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

Prin actul normativ se reducea numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), de la 182 la 180 de posturi, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia. Măsura avea în vedere reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în anul 2026.