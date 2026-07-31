Rival uriaș pentru „Odiseea”: Cel mai așteptat film Marvel al anului a apărut în cinematografe

„Odiseea” regizorului britanic Christopher Nolan a dominat box office-ul internațional în ultimele două săptămâni, însă analiștii din industria cinematografică sunt convinși că acest lucru se va schimba odată cu lansarea pe 31 iulie a „Brand New Day”, noul film „Spider-Man” produs de studioul Marvel.

Potrivit Variety, estimările privind încasările pe care noul film „Spider-Man” le va obține în weekendul său de debut variază între 260 și 280 de milioane de dolari doar în America de Nord, unde filmele cu supereroi se bucură de o popularitate uriașă.

Filmul regizat de cineastul american Destin Daniel Cretton („Just Mercy”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”) este astfel pe cale să înregistreze unul dintre cele mai mari weekenduri de debut din istoria box office-ului.

Proiecțiile privind încasările au crescut constant în zilele premergătoare lansării, iar unii analiști foarte optimiști susțin că un debut de peste 300 de milioane de dolari nu este deloc exclus.

Sony, studioul care îl distribuie în baza unui acord mai vechi cu Marvel, estimează însă un debut mai conservator, în jurul valorii de 190–195 de milioane de dolari. Însă aproape toți analiștii cred că filmul va avea încasări de cel puțin 250 de milioane de dolari în primul său weekend.

Actorul Tom Holland a declarat înainte de lansare că, deși este „mândru” de film, a fost inițial „ezitant” în privința revenirii pentru o nouă producție.

„Abia după ce m-am întâlnit cu Destin, regizorul nostru, și mi-a prezentat ideile lui despre cum ar putea transforma povestea în una mai personală, am simțit cu adevărat că investim în acest personaj într-un mod la care fanii vor răspunde cu adevărat”, a declarat el într-un interviu acordat emisiunii Good Morning America pe 20 iulie.

Despre ce este povestea filmului „Spider-Man: Brand New Day”?

Revista People amintește că Marvel a publicat descrierea oficială a filmului „Spider-Man: Brand New Day” în luna martie, confirmând că acțiunea are loc la patru ani după evenimentele din „No Way Home” – primul film care a depășit pragul de încasări de un miliard de dolari după pandemia de COVID-19.

„Peter este acum un adult care trăiește complet singur, după ce s-a șters de bunăvoie din viețile și din amintirile celor pe care îi iubește. Luptând împotriva infracționalității într-un New York care nu-i mai cunoaște numele, el s-a dedicat în totalitate protejării orașului său – fiind Spider-Man cu normă întreagă”, afirmă descrierea oficială a noului lungmetraj.

„Însă, pe măsură ce responsabilitățile sale devin tot mai apăsătoare, presiunea declanșează o evoluție fizică surprinzătoare care îi amenință existența, în timp ce un model nou și ciudat al infracțiunilor dă naștere uneia dintre cele mai puternice amenințări cu care s-a confruntat vreodată”, încheie aceasta.

Prima parte a descrierii face referire la evenimentele din filmul precedent apărut în 2021, când fanii i-au văzut pe Tom Holland revenind în rolul lui Peter Parker și pe Zendaya în rolul lui MJ, într-o lume care aflase identitatea secretă a supereroului. Dorind ca lucrurile să revină la normal, înainte ca toată lumea să știe că el este Spider-Man, Peter îi cere ajutorul lui Doctor Strange (jucat de Benedict Cumberbatch) pentru a schimba cursul istoriei.

„Trebuie să explorăm faptul că el a decis să renunțe la identitatea de Peter Parker și să se concentreze pe a fi Spider-Man, pentru că a fi Peter Parker devenise prea dificil. Despre asta este filmul” nou, a explicat Amy Pascal, o fostă președintă a Sony Pictures Entertainment care e producătoare a „Brand New Day”, într-un interviu acordat Deadline.

Ce actori revin în „Brand New Day”, noul film „Spider-Man”?

Amy Pascal, care a fost producătoare a tuturor filmelor „Spider-Man” lansate din 2017 încoace, dar și a unor lungmetraje precum „Project Hail Mary” sau „Jay Kelly”, a avut doar elogii pentru revenirea lui Tom Holland în franciză.

„A dat viață lui Peter Parker într-un mod complet unic. A fost emoționant. A fost amuzant. Avea o profunzime emoțională ascunsă în spatele zâmbetului său”, declara ea pentru The Hollywood Reporter în iunie 2023, referindu-se la interpretările anterioare ale lui Holland. „Dar o poți simți. O ascunde de privitor într-un mod minunat”, a mai spus ea.

În martie 2025, Sony a confirmat că Zendaya își va relua rolul lui MJ și că actorul american Jacob Batalon va reveni în rolul lui Ned Leeds. Jon Favreau se întoarce la rândul său în rolul lui Happy Hogan pe care l-a interpretat încă de la primul film „Iron Man” din 2008.

Nume noi în universul „Spider-Man”

Tânăra actriță americană Sadie Sink, cunoscută pentru rolul lui Max Mayfield din serialul fenomen „Stranger Things” produs de Netflix, s-a alăturat distribuției în rolul unei mutante cu abilități psionice precum telekinezia, telepatia și capacitatea de a poseda alte persoane pe care le-a capturat.

John Bernthal, cunoscut pentru rolul lui Frank Castle / The Punisher din serialele Marvel, își va face în premieră apariția în universul „Spider-Man”, la fel ca Florence Pugh, care o joacă pe Yelena Belova / Black Widow. Mark Ruffalo va fi Bruce Banner / The Hulk.

O parte a actorilor din noul film „Spider-Man: Brand New Day”, FOTO: Jeffrey Mayer / Imago Stock and People / Profimedia

Onorariile numelor de top de la Hollywood au reprezentat doar o parte a bugetului de producție a „Brand New Day”, care s-a ridicat la 225 de milioane de dolari.

„No Way Home” din 2021 a obținut încasări totale de 1,91 de miliarde de dolari versus un buget de producție de 200 de milioane de dolari. A fost de departe filmul cu cele mai mari încasări în anul respectiv, însă clasamentul a fost puternic distorsionat de faptul că în multe țări sălile de cinema au fost închise în mod repetat din cauza măsurilor de carantină.