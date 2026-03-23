Succes uriaș pentru noul film „Project Hail Mary”, care rupe „blestemul” studioului Amazon MGM

Noul film „Project Hail Mary”, o epopee care îl duce pe actorul Ryan Gosling în spațiu, are parte de recenzii stelare atât din partea criticilor, cât și a publicului larg, iar acest lucru s-a reflectat în weekendul său de debut și în cifrele impresionante de la box office, relatează agenția The Associated Press și revista Variety.

AP notează că filmul în care Gosling joacă rolul unui profesor de științe care se trezește cu amnezie la bordul unei nave spațiale a adus publicul în sălile de cinema nord-americane în numere pe care industria cinematografică nu le-a mai văzut pentru un lungmetraj original de la „Oppenheimer” încoace.

Pe piața internă a Hollywood, „Project Hail Mary” a avut încasări de aproximativ 80,5 milioane în primele 3 zile de la debutul său vinerea trecută, depășind așteptările și devenind cel mai mare succes de până acum al anului. Debutul a fost unul record pentru studioul Amazon MGM, semnificativ peste cel anterior de 58 de milioane de dolari înregistrat de filmul „Creed III” în 2023.

„Project Hail Mary”, care se bazează pe romanul omonim al scriitorului american de S.F. Andy Weir, a avut și al doilea cel mai mare debut pentru un film ce nu face parte dintr-o franciză, depășit doar de „Oppenheimer”. Acesta vânduse bilete de 82,4 milioane de dolari în weekendul său de debut din 2023.

Încasări spectaculoase pentru noul film „Project Hail Mary”

AP subliniază totodată că „Project Hail Mary” s-a alăturat „Oppenheimer” și lungmetrajului „Us” din 2019 al regizorului Jordan Peele în clubul ultraselect al filmelor fără franciză din ultimul deceniu care au obținut încasări de peste 70 de milioane de dolari în weekendul de debut.

În categoria operelor spațiale moderne, el a depășit debuturile unor filme precum „The Martian”, tot o adaptare după un roman al lui Andy Weir, care a debutat în sălile de cinema cu aproximativ 54,3 milioane de dolari în 2015, „Gravity” (55,6 milioane în 2013) și „Interstellar” (47,5 milioane în 2014). Merită amintit însă că astfel de comparații sunt mereu imperfecte întrucât cifrele nu sunt ajustate pentru inflație.

Cert este că în restul lumii „Project Hail Mary” a încasat alte 60,4 milioane de dolari în 82 de piețe, ducând totalul global la 140,9 milioane de dolari.

„Acesta este primul mare succes al Amazon MGM”, a declarat pentru Variety David A. Gross, editorul buletinului informativ despre box office FranchiseRe. „Ceea ce face ca povestea să funcționeze este echilibrul dintre science-fiction și umanitate. ‘The Martian’ avea o inimă similară, iar formula funcționează din nou”, a subliniat el.

„Credem profund în ‘Hail Mary’, iar publicul pare să creadă la fel”, a declarat și Kevin Wilson directorul de distribuție al Amazon MGM. „Ceea ce vedem în cinematografe – energia, notele date la ieșire, recomandările – este exact ceea ce credeam că va oferi acest film”, a mai afirmat acesta.

Scriitorul american Andy Weir, fotografiat la premiera de la New York a noului film „Project Hail Mary”, bazat pe romanul său cu același nume din 2021, FOTO: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia Images

Filmul cu Ryan Gosling a avut un buget pe măsură

„Project Hail Mary” a costat 200 de milioane de dolari pentru producție și încă multe milioane pentru marketing, ceea ce înseamnă că va trebui să dea dovadă de reziliență în cinematografe în săptămânile următoare pentru a fi un succes financiar. Însă toate semnele sunt promițătoare.

Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes el are o rată a probării de 95% din partea criticilor de film, la sondajele realizate de CinemaScore la ieșirea din cinematografele nord-americane a primit calificativul „A”, iar pe IMDb are nota medie 8,5 / 10 din aproape 50.000 de evaluări.

Variety amintește de asemenea că succesul noului său film apare într-un moment crucial pentru Amazon MGM. Acesta este primul an în care divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos are un program complet de lansări cinematografice (13 filme sunt programate pentru 2026), după ce gigantul de comerț electronic a achiziționat în 2022 legendarul studio Metro-Goldwyn-Mayer pentru 8 miliarde de dolari.

Amazon MGM a înregistrat eșecuri pe bandă rulantă cu filmele sale

Până acum, incursiunile noului studio în cinematografe a fost dificilă, cu o serie de eșecuri răsunătoare și fără „blockbuster”-ele care să justifice bugetele de producție uriașe puse la dispoziție. Amazon MGM a încercat mereu să argumenteze că încasările sub așteptări nu sunt o problemă deoarece filmele sale își justifică bugetele după ce intră în cele din urmă în streaming pe platforma Amazon Prime Video a companiei.

Însă analiștii din industrie s-au arătat circumspecți față de această idee, mai ales în condițiile în care unele dintre filmele de anvergură pe care Amazon MGM le-a produs au ajuns să piardă zeci de milioane de dolari. Situația nu a fost mai roz pentru studio nici în cazul unor producții cu bugete modeste după standardele Hollywood.

De exemplu, doar anul acesta documentarul „Melania” despre Prima Doamnă a SUA, a încasat 16 milioane de dolari în cinematografe – impresionant pentru gen, dar dezamăgitor în raport cu bugetul de 40 de milioane.

În același timp, filmul de acțiune „Crime 101”, cu Chris Hemsworth, Mark Ruffalo și Halle Berry, a încasat doar 65 de milioane de dolari, față de un buget de 90 de milioane. Pierderile sunt cu atât mai mari întrucât operatorii sălilor de cinema păstrează de regulă jumătate din încasări iar filmele cu pretenții la titlul de „blockbuster” au de majoritatea dăților bugete de marketing și publicitate apropiate ca sumă de cele alocate producției propriu-zise.

„Știm cu toții că lansările cinematografice nu sunt o afacere ușoară. Cred că astăzi este mai dificilă ca niciodată. Iar filmele science-fiction, când vine vorba să ajungă la un public larg, nu sunt deloc ușor de făcut”, a declarat Kevin Wilson pentru Associated Press.