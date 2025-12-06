Filmul căruia George Clooney i-a spus imediat „da” a intrat pe Netflix și vine cu un mare semn de întrebare

George Clooney, unul dintre cei mai căutați actori de la Hollywood, spune că i-a luat mai puțin de 24 de ore să decidă că va accepte rolul propus de Netflix pentru noul său film „Jay Kelly”, unul care a făcut ca numele său să fie vehiculat din nou, după ani de zile, pentru un posibil premiu Oscar.

„Ei bine, am citit scenariul și am zis: «Dacă stau să mă gândesc prea mult, s-ar putea să-l ia pe Brad [Pitt]. Și nu pot permite asta, nu pot permite asta. Când citești ceva, știi”, a povestit în glumă Clooney, într-un interviu acordat CBS News cu câteva zile înainte de lansarea filmului Jay Kelly pe Netflix vineri.

Cu o distribuție ce include nume precum Adam Sandler și Laura Dern, filmul Netflix este pe jumătate comedie, pe jumătate dramă și critică cultul celebrității. Personajul principal jucat de Clooney, cel care dă numele filmului, e un actor faimos care pornește într-o călătorie de a-și împăca succesul profesional cu eșecurile personale.

Inevitabil, personajul a atras numeroase comparații cu actorul ales să îl joace. „George Clooney se joacă practic pe el însuși în Jay Kelly”, a scris probabil cel mai tranșant o recenzie publicată de The Independent. „George Clooney își ironizează imaginea de star cu o vulnerabilitate dezarmantă, în timp ce Adam Sandler își extinde impresionant registrul dramatic în Jay Kelly, o satiră despre Hollywood care este mai blândă decât te-ai aștepta de la regizorul Noah Baumbach”, notează site-ul Rotten Tomatoes în descrierea care înglobează recenziile publicate până acum pentru lungmetraj.

În film, faimosul actor este acuzat că doar se interpretează pe sine – o critică ce i-a fost adusă, de altfel, și lui Clooney, precum și colegului său, Adam Sandler. Sandler îl joacă pe impresarul actorului faimos, care îl însoțește în călătoria de autodescoperire. Însă Clooney a declarat că nu-l „interesează deloc” dacă oamenii chiar cred că el doar se comportă în fața camerelor de filmare cum ar face-o în viața de zi cu zi.

„Ai încercat vreodată să te joci pe tine însuți? E greu de făcut”, a declarat Clooney, preluând o replică din film pentru un interviu acordat revistei Vanity Fair.

Netflix a pregătit noul film cu George Clooney pentru Premiile Oscar

Pe lângă actorii consacrați ofertați să joace în film, Netflix l-a luat pentru scaunul regizoral pe cineastul american Noah Baumbach, care a semnat în ultimii ani filme apreciate ca Marriage Story (2019) și White Noise (2022). Precedentul său film, Barbie din 2023, a fost un succes uriaș la box office și a obținut nu mai puțin de opt nominalizări la gala Premiilor Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film.

El și-a prezentat în persoană noul lungmetraj, alături de actorii din el, la ediția de anul acesta a prestigiosului Festival Internațional de Film de la Veneția, unde Jay Kelly a avut premiera la sfârșitul lunii august. A concurat în secțiunea principală și a fost nominalizat la Leul de Aur, marele premiu al festivalului, care a mers însă în cele din urmă la filmul Father Mother Sister Brother al regizorului american Jim Jarmusch.

Festivalul de la Veneția este ultimul festival major al industriei cinematografice din cursul unui an și este considerat o „oprire” obligatorie pentru lungmetrajele care speră să concureze la Premiile Oscar, care sunt organizate la începutul anului următor. Șefii Netflix își doresc de ani de zile să câștige un Oscar pentru cel mai bun film pentru a demonstra că gigantul streaming-ului este la același nivel cinematografic cu marile studiouri tradiționale de la Hollywood.

La gala de anul acesta a Premiilor Oscar, Netflix și-a pus speranțele în filmul muzical emoționant Emilia Pérez, care era văzut drept unul dintre marii favoriți la râvnitele statuete. Însă scandalul uriaș care a izbucnit din cauza unor comentarii sexiste și xenofobe făcute în trecut de actrița principală Karla Sofía Gascón a năruit orice șanse îl avea filmul la categoria principală, cea la care niciun film Netflix nu a triumfat până acum.

Oscarul pentru cel mai bun film a fost câștigat în 2025 de filmul Anora al regizorului independent Sean Baker, în timp ce Emilia Pérez, care a avut cele mai multe nominalizări, a fost premiat doar cu Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar (Zoe Saldaña) și cel pentru cel mai cântec original (El Mal, cântat în film de Saldaña).

Poate „Jay Kelly” să le aducă Netflix și lui George Clooney gloria la Oscaruri?

Încă o dovadă că Netflix a plănuit Jay Kelly cu speranța că va concura la Oscaruri o reprezintă faptul că filmul a avut parte de o lansare cinematografică limitată în Statele Unite în data de 14 noiembrie, înainte să intre acum în streaming. Netflix produce toate filmele sale cu intenția de a le lansa pe platforma sa de streaming, însă regulile Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului, cea care decernează Premiile Oscar, stipulează că un film trebuie să fie difuzat măcar pentru o săptămână și într-un anumit număr de cinematografe pentru a fi eligibil.

Pentru Clooney, un eventual triumf ar reprezenta primul său Oscar la categoria pentru cel mai bun actor într-un rol principal. Acum în vârstă de 64 de ani, el a fost nominalizat de mai multe ori la Premiul Oscar, atât ca actor, cât și ca producător și regizor. A câștigat de două ori: Oscarul pentru cel mai bun actor secundar grație interpretării din thrillerul de spionaj Syriana din 2005 și cel pentru cel cel mai bun producător, primit pentru munca sa la lungmetrajul Argo lansat 7 ani mai târziu.

Povestea filmului Jay Kelly, distribuția sa și regizorul consacrat ales pentru a-l realiza au făcut ca numele lui Clooney să fie din nou vehiculat anul acesta ca pretendent la Premiile Oscar. Însă problema atât pentru el, cât și Netflix care țintește Oscarul pentru cel mai bun film, este că după prezentarea lungmetrajului la Veneția recenziile nu au fost atât de strălucitoare pe cât au sperat directorii companiei de streaming.

Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes Jay Kelly are o rată a aprobării din partea criticilor de film de 78%, net sub cea a altor lungmetraje care au câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, de exemplu.

Surpriza rezervată de noul film Netflix

În predicții publicate la sfârșitul lunii noiembrie, revista Variety a inclus Jay Kelly pe lista sa a favoriților pentru a fi nominalizați la Oscarul pentru cel mai bun film, însă Clooney nu a prins lista favoriților la Premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal.

Alte site-uri de specialitate vehiculează însă o posibilă surpriză: ca Adam Sandler să fie nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar.

Cunoscut pentru rolurile sale din filme de comedie desființate de critici, el a oferit în Jay Kelly ceea ce mulți consideră cea mai bună interpretare din cariera sa. „Jay Kelly ar trebui să îi câștige lui Adam Sandler Oscarul pe care îl merită”, notează, de exemplu, revista GQ încă din titlul unei recenzii pentru film.

Academia Americane a Artelor și Științelor Filmului va anunța nominalizăriile pentru următoarea gală a Premiilor Oscar în data de 22 ianuarie a anului viitor, urmând ca prestigioasele statuete să fie decernate în data de 15 martie 2026.