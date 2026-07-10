Cum a ajuns David Popovici să facă amical de fotbal cu marele său rival, chinezul Pan Zhanle. „În apă, unde plutim, e altă poveste”

David Popovici (21 de ani) și Pan Zhanle (21 de ani) au susținut o scurtă conferință de presă, după cantonamentul comun la care au participat în România.

Campionul mondial a anunțat sosirea sportivului chinez în urmă cu două săptămâni, iar întâlnirea nu s-a rezumat doar la antrenamente, ci și la dezvoltarea relației dintre cei doi sportivi, Zhanle descoperind mai multe aspecte locale.

La final, David a dezvăluit învățăturile pe care le-a preluat de sportivul chinez.

„Sunt multe aspecte tehnice pe care le-am de învățat de la el și el de la mine. Nu știu, de la împingerea de la perete, pe care cred că o face mai bine decât mine la, poate, lungimea tracțiunii pe care o am eu mai bună decât el.

Sunt mici detalii care, de fapt, la noi fac o diferență imensă, totul desfășurându-se la ordinul sutimilor, miimilor”, a spus David Popovici.

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro dacă există ceva în antrenamentul lui Pan Zhanle din care se poate inspira sau dacă face ceva diferit, Popovici a transmis:

„Sunt câteva chestii punctuale care țin de tehnică și la care e foarte bun. Chestii pe care încerc să le învăț și eu de la el. Sigur, și eu am anumite aspecte pe care încearcă să le învețe el și așa mai departe, dar sunt unele.

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